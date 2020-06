Halverad försäljning hos bryggerierna: ”Hoppas på fantastisk sommar”

Bryggerierna i Sverige har påverkats kraftigt under coronakrisen. Under maj månad sjönk försäljningen med 40 procent jämfört med samma period i fjol och under april med 55 procent.

– Coronakrisen har slagit hårt mot restaurang– och besöksnäringen, vilket har påverkat bryggerinäringen, säger Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier.

Tappet motsvarar nio miljoner liter öl, cider, läsk och vatten som produceras i landets 400 bryggerier. Visserligen vägs minskningen in av en ökad försäljning hos Systembolaget. Men samtidigt har exporten nästan upphört helt, och ett stort antal konsumtionstillfällen försvunnit när evenemang och konserter ställts in och turismen uteblivit. Därtill har många länders totala nedstängningar påverkat exporten.

– I Sverige det funnits en del verksamheter men vissa länder har ju haft total nedstängning, säger Anna-Karin Fondberg.

En femtedel av den öl som dricks i Sverige kommer från gränshandeln, som i princip upphört. Inte heller har norrmännen kunnat åka till Sverige för att handla.

Men det uteblivande resandet har inte bara nedsidor för näringen – smugglingen är som bortblåst.

– Det är väl det enda positiva. Vi har inget emot att folk åker till gränsen och handlar men det blir illegalt när någon gör det och säljer till grannen, säger Anna-Karin Fondberg.

Anna-Karin Fondberg

Den utmanande tiden kommer strax efter att fjolårets siffror sammanställts. En ny rapport från Sveriges bryggerier visar att 2019 var ett bra år för branschen. Under året startades 42 nya bryggerier i Sverige och branschen fortsatte växa med omkring två procent. Totalt sålde bryggerierna 1,6 miljarder liter öl, cider, läsk och vatten.

– Branschen är expansiv och det startas många nya bryggerier. Tillväxten var hållbar både småskaligt för lokala bryggerier och hos de större, säger Anna-Karin Fondberg.

Stor ökning kan ses för alkoholfritt, som växte med 28 procent vilket är mer än snittet den 20-procentiga ökning som varit snittet de senaste tio åren. Anna-Karin Fondberg tror att det beror på att branschen arbetat hårt för att kunna erbjuda attraktiva varianter.

– Alkoholfri öl är inte längre ett b-alternativ, utan det är en riktig öl. Den kan drickas utan att göra avkall på smaken.

Framöver är branschen – som sysselsätter 60.000 människor – beroende av hur sommaren utvecklar sig. Väder, resmönster och sociala sammankomster spelar in.

– Den senaste tiden har varit superutmanande. Alla kommer kanske inte klara det men det finns en enorm kämparanda och det har skett initiativ som digitala provningar, säger hon.

– Vi hoppas på en fantastisk sommar där många semestrar i Sverige, säger hon.

Läs mer: Sveriges rykte oroar turistbranschen

Läs mer: Besöksnäringen drar igång kampanj för en säker semester