Han drar Serneke inför rätta efter Karlatornets förseningar

Peyman Arabshahi har tidigare berättat för SVT:s konsumentprogram Plus om hur han 2017 tecknade ett förhandsavtal på en bostadsrätt i Karlatornet. Tillsammans med sin flickvän planerade han att flytta in under 2021. När byggprojektet försenades och paret fick besked om att inflyttning skulle påbörjas under andra halvåret 2022 ville de häva avtalet.

– Jag har förståelse för att tidplan kan ändras, men en försening på minst tolv månader anser jag vara av betydande karaktär, säger Peyman Arabshahi till DN.

Byggbolaget Serneke menar å sin sida att avtalet gäller och att det inte är möjligt för Peyman Arabshahi att få tillbaka de 150.000 kronor han betalat i förskott. Vd Ola Serneke säger att köpare däremot kommer att erbjudas att sälja kontraktet vidare vid upplåtelsen av lägenheten. Det innebär att kunden skriver på köpavtalet, det så kallade upplåtelseavtalet, och sedan säljer det vidare.

– Det innebär att man inte kommer att behöva ligga ute med hela beloppet, utan att man säljer när upplåtelsen sker. Vi har fortfarande många kunder som söker lägenhet i tornet.

Peyman Arabshahi är kritisk till bolagets erbjudande.

– Jag tycker att det är en märklig kompensation de har erbjudit. Varför ska jag sälja lägenheten vidare om planen är att bo där?

Enligt Peyman Arabshahi väntar nu en juridisk prövning av avtalet. Han tycker inte att det är rimligt att som bostadsköpare förväntas gå med på att flytta in ett år senare än planerat.

– Vad är syftet med att teckna ett avtal om inte båda parterna håller det? säger han.

Byggbolagets vd Ola Serneke säger att man för en dialog med varje enskild köpare som vill häva sina avtal.

– Det rör sig om ett fåtal. Vår utgångspunkt är att våra avtal gäller. Det här är en process som vi kommer att ta med köparna en och en.

