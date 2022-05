Han fick tvätta sportbolagets smutsiga rykte

– Jag ställer mig gärna på ettan, jag gillar den, säger Patrik Frisk när det är dags för fotografering på den numrerade löparbanan på Bosön på Lidingö i Stockholm.

När Patrik Frisk fick erbjudande om att bli operativ chef för Under Armour år 2017 befann sig företaget i en kris. Försäljningstillväxten hade tvärbromsat efter att tidigare ha vuxit med 20 procent 26 kvartal i rad.

– Företaget gick in i väggen.

Med sin långa erfarenhet inom en rad stora sportvarumärken såg Patrik Frisk att han kunde få Under Armour på rätt köl igen. Till en början var tanken att det skulle handla om ett kortare engagemang på 3–5 år. Men det visade sig att det fanns fler problem inom företaget.

I en artikel i The Wall Street Journal från 2018 framgick att vd:n Kevin Plank, anställda och idrottspersoner kopplade till företaget under flera år regelbundet besökt en strippklubb intill huvudkontoret i Baltimore, och dessutom betalat notan med företagskortet. Kvinnliga anställda vittnade om att de hade lägre löner och svårare att bli befordrade. Det ska också ha hållits en företagsfest hemma hos Kevin Plank, där kvinnliga anställda blev bjudna om de ansågs tillräckligt attraktiva.

År 2019 hade försäljningstillväxten minskat till 1 procent och priset på aktien halverats. The New York Times skrev om hur Under Armours glansdagar kunde vara förbi, varumärket som det en gång talades om som ”det nya Nike” hade solkats ned när den grabbiga kulturen blottlades och aktieägare anklagade företaget för att missleda investerare. Dessutom lyftes problem med inriktningen mot prestationsinriktade träningskläder när marknaden efterfrågade sportigare plagg som fungerar i fler situationer än på gymmet.

Det behövdes förändring. Grundaren Kevin Plank tog ett steg tillbaka och lämnade vd-posten till Patrik Frisk i januari 2020.

– Jag tror att Kevin Plank själv insåg att det var dags att låta någon annan komma och hjälpa till. Det handlade om att göra om hela företagsstrukturen, och kulturen. Vi har i dag en ledningsgrupp där en majoritet är ny från den tiden. Ledningsgruppen är mer diversifierad, med både kvinnor och män.

Patrik Frisk har arbetat på en rad kända sportvarumärken, exempelvis Gote-Tex, Peak Performance, The North Face och Timberland. Foto: David Dahlberg

Hur ser du på händelserna som framgick om företagets kultur?

– Under Armour hade vuxit kolossalt fort när jag kom in. Min erfarenhet är då att man någonstans på vägen måste stanna upp och se över organisationen, hur saker fungerar och de kulturella bitarna, se till att det finns ramar och regler. Det hade man inte hunnit med på Under Armour. Det är klart att det hände saker som inte borde ha hänt, med sedan det uppdagades har det blivit mycket bättre.

Så det är ingen återkommande företeelse att ni besöker strippklubben?

– Nej, det har inte varit det. Många av de där sakerna hade hänt tidigare, i dåtid, inte nutid. Det tar ju ibland en stund innan sådant kommer fram och det var säkert så att det inte var någon som var speciellt stolt över det där. Men när sådant där händer behöver man som ledare ta hand om det direkt och tala om för organisationen och omvärlden hur vi ser på sådana saker.

Sedan Patrik Frisk tog över vd-posten har det skett förändringar, säger han, både vad gäller arbetsfördelning, mångfald och jämlikhet.

– Vi är otroligt stolta över jobbet vi har gjort, säger han och fortsätter:

– Problemet är att när företag växer snabbt, både hemma och internationellt, anställs folk i en enorm hastighet. Saknas det då en väldefinierad hierarki skapar folk sina egna roller och graderingar. Det krävs att man då stannar upp och gör en fullständig kalibrering och ser till att rätt typer av jobb, rätt lönegrader och att det finns möjlighet att flytta folk. Annars blir det ett jätteproblem.

Kevin Plank är fortfarande kvar som huvudägare och styrelseordförande för Under Armour. Går det att förändra företagskulturen när personen som gav upphov till kulturen fortfarande har en så styrande roll?

– Han ville ju det. Kevin har ju aldrig haft ett ont uppsåt...

– Jag tycker det ger en orättvis bild. När man jobbar som chef för ett så stort bolag är det svårt att kontrollera vad som händer i företaget. Och det var väl snarare så att arbetsmetodiken i företaget inte var tillräckligt bra när det växte. Och det är en av de saker jag har lärt mig på min resa – hur ser man till att ett företag kan växa och ha en bra kultur och även ha möjlighet att se till att folk har en bra karriärsplanering, en individuell utvecklingsplan och sådana saker. Och det är jag otroligt stolt över att vi har i dag. Min ledningsgrupp har gjort ett fantastiskt jobb, både kring hur vi tänker strukturellt och om vi låter folk bli befordrade och ha en karriär.

När vi körde in i väggen hade vi kanske inte en fullständig strategisk inriktning om hur, var och hur mycket vi skulle sälja varumärket. Det har vi nu sett till att vi är tydliga med.

Efter ytterligare tapp i försäljningen under pandemin vändes trenden under 2021, när den steg med 27 procent från låga nivåer.

Vd:n ser stor potential på den svenska marknaden, ”det finns ett enormt intresse att hålla igång, att hålla sig fit”. Sportmodet har i Sverige sedan länge smugit sig in i vardagsklädseln. Trenden är ännu tydligare i USA.

– Där går tjejer runt i träningstajts överallt. Och varför skulle ungdomar i dag ta på sig något annat än sneakers, om de haft det hela livet?

”Jag vaknar varje morgon med en skön känsla eftersom jag gör något som gör skillnad i världen”, säger Patrik Frisk. Foto: Jonas Lindkvist

Patrik Frisk har bott länge i USA. Han växlar ständigt mellan svenska och engelska och stilen för tankarna till det militära, eller en engagerad crossfit-instruktör.

– Det är vårt ”purpose” som företag att ”empower those who strive for more”, försöka hjälpa dem som vill något bättre. Jag vaknar varje morgon med en skön känsla i kroppen eftersom jag gör något som gör skillnad i världen.

Själv stiger han upp klockan 04.30 varje morgon, och tränar mellan 05 och 06.15. Det är den enda tiden på dagen han fullt ut kan kontrollera händelseförloppet. Träningsform varierar mellan löpning, gym och ”hiking”, på svenska det mindre klatschiga vandring.

– Jag har olika typer av program jag följer beroende på vilken fas jag är i för tillfället och om jag har några skador.

Därefter går han 200 meter från bostaden till Under Armours huvudkontor i Baltimore. Arbetsdagen rullar på till klockan 19. Klockan 21 är det läggdags.

– Min fru tycker jag är jättetråkig. Men det är ett val man gör. Jag är passionerad över Under Armours ”mission” – att göra folk bättre.

Företag som växer snabbt behöver vid något tillfälle stanna upp och se över organisationen, säger Patrik Frisk. Foto: David Dahlberg

Patrik Frisk växte upp i Åkersberga utanför Stockholm, i Belgien, Frankrike och USA. Efter gymnasiet i Sverige gjorde han lumpen som fallskärmsjägare. Efter två år som ski bum i Chamonix påbörjades en spikrak bana inom sport- och friluftsliv. Tillsammans med frun Carin och två vänner grundade han Lager 157. Det följdes av tunga roller inom varumärken som Peak Performance, VF Corporation (Vans, Timberland) och the North Face, där han 2003 fick rollen som försäljningschef. Familjen har flyttat friskt genom åren.

– Jag har bott i 11 länder, jobbat i 12, konstaterar han.

När han blev erbjuden ett jobb i San Francisco tog det kringflackande livet slut.

– Min fru hade då flyttat med mig i 25 år, med alla olika varumärken och länder och sade att ”nu får det vara nog”.

Efter fotograferingen vid löparbanan berättar Patrik Frisk att han inte har ett motto, i stället har han egna värderingar.

– Mina värderingar kallar jag för ”drip”. Dedication, respect, integrity and passion. Det är det jag lever efter.

Han vidareutvecklar vad han menar med värderingarna:

– Det handlar om att vara dedikerad till mitt arbete och min familj, visa respekt för andra människors åsikter, visa hänsyn. Integritet – gör vad du säger att du ska göra. Och ha passion för vad du håller på med. Då blir de höga topparna högre och de djupa dalarna lite lättare att hantera, säger Patrik Frisk.

Patrik Frisk. Ålder: 59 Familj: Frun Carin och två söner, 27 och 25 år gamla. Bakgrund: Säljare på Gore-Tex, utlandsansvarig på Peak Performance, grundare av Lager 157, olika roller inom VF Corporation, som äger North Face och Timberland, vd på skomärket Aldo och nu vd för Under Armour. Tränar: Gym, löpning, vandring, går på topptur på skidor. Intresserad av: Historia och strategi. ”Jag gillar att gå tillbaka till historien för att lära mig om hur vi kan tänka om framtiden”. Läser: ”On Grand Strategy” av John Lewis Gaddis, ”The American Spirit” av David McCullough. Visa mer