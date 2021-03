Han skyddar riket hemifrån – i raggsockor

Mattias kan inte uppge sitt efternamn eller exakt adress av säkerhetsskäl. Men han bor i Stockholmsområdet och pendlar i vanliga fall in till den ledningscentral där staben för Nationella operativa avdelningen, Noa, sitter.

– Förra våren var ju alla lite tagna på sängen och vi började jobba som vi alltid gör. Vi hade fysiska möten på ledningsplatsen. Men även om vi försökte tänka på sanitet och avstånd så var det ändå begränsningar i utrymmet, berättar han.

Så när smittspridningen drog igång i oktober igen ändrade staben sitt arbetssätt. På morgnarna går därför Mattias till sitt gästhus på tomten och kopplar upp datorn. Om det är kallt gör hans sig bekväm med både värmeelement och raggsockor för att sedan var beredd att fatta beslut om polisens särskilda händelser.

Foto: Nicklas Thegerström

Mattias är reservofficer, statsvetare och utbildad på polishögskolan och arbetar nu med att skydda Sverige. Under terrorattacken på Drottninggatan var han en av stabscheferna på Noa. Han har även arbetat på EU-nivå med internationella säkerhetsfrågor. Under Vetlandaattacken för några veckor sedan var hans stab med och lyssnade in på vad som hände. Men eftersom det tidigt stod klart att det inte var ett terrorbrott, sköttes det av polisen i regionen.

Nu är Mattias en av de ansvariga för polisens arbete under pandemin.

– Det som har varit utmaningen är den korta framförhållning. Vi fick information om helt nya gränskontroller längs hela den norska och danska gränsen timmar innan de skulle träda i kraft. Så vi hade jätte, jättekort tid att leda det här, informera personal, veta vilken skyddsutrustning som skulle användas och veta vilka rättsliga regler som kunde tillämpas, berättar han.

– Om det gäller en terrorhändelse har vi övat och vet vad som gäller med mandat och ansvar. Pandemin är ju någonting nytt för oss och alla andra. Det är mycket som det inte finns färdiga modeller för.

Foto: Nicklas Thegerström

Noas ledningscentral är skyddad och lokalerna trånga med tunga järndörrar, små fikautrymmen, mycket skärmar med helikopterbilder och många människor i rörelse. För att inte staben skulle bli smittad fattade ledningen beslutet att personalen kunde jobba hemma.

Senast för någon vecka sedan varnade dock Säpo för ökade säkerhetsrisker under pandemin med hot från Kina, Ryssland och Iran.

– Majoriteten av det vi avhandlar bedömer vi inte har ett sånt värde att främmande makt har ett stort intresse av det, förklarar Mattias.

– Vi har gjort en bedömning att det största hotet - smittan - är större. Sedan behöver vi tänka på hur vi kommunicerar. Alltså inga hemligheter när vi kommunicerar i våra datorer. Även om det finns ett skydd i dem så är de ju inte anpassade för kvalificerad hemlig information.

– Är det ärenden som är mycket skyddsvärda eller hemliga då måste vi ses fysiskt, förklarar han och berättar att han beger sig till ledningscentralen någon gång i veckan.

Foto: Nicklas Thegerström

Mattias tycker även att mötena har blivit mer effektiva, det han kallar ”brus” och ”överskottsinformation” har försvunnit.

– Jag hoppas att Polismyndigheten och andra arbetsgivare ser vinsterna i att ha en dynamisk arbetsmiljö. Och att de ser att vi har kunnat upprätthålla, vill jag påstå , all verksamhet. Vi som huvudsakligen utövar vårt polisarbete vid datorn har utvecklat en stor flexibilitet, säger han och avslutar:

– För mig är det en jättemöjlighet att få ett mer drägligt liv. Och hinna lämna och hämta barn på förskolor och skolor utan att pendla bort ett par timmar varje dag.