Han väntade på bostad i nio år

Fakta. Hyresmarknaden i Göteborgs stadsdelar

Majorna-Linné i västra Göteborg är stadens mest attraktiva område, sett till antalet ködagar hyresgäster har när de flyttar in. I genomsnitt hade en hyresgäst som flyttade in under förra året väntat i 2.786 dagar - drygt sju och ett halvt år. Hyresgäster som flyttade in i centrum hade väntat i genomsnitt 2.289 dagar, alltså strax över sex år.

Det lägsta genomsnittet för antal ködagar finns i området Västra Hisingen, som omfattar stadsdelarna Biskopsgården och Torslanda. Här hade en hyresgäst väntat i genomsnitt 1.502 dagar – drygt fyra år.

Källa: Boplats