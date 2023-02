Handelsbanken föreslår extra utdelning

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 7 510 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 6 369 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare.

Utdelningen höjs till 5:50 kronor från 5 kronor ett år tidigare. Ovanpå det föreslår styrelsen en extra utdelning på 2:50 kronor per aktie – det vill säga sammanlagt 8 kronor per aktie, mot förväntningarna på 8:36 kronor per aktie.

”Banken har under året stärkt sig i så gott som alla områden trots snabbt stigande inflation och räntor, global ekonomisk inbromsning, volatila marknader och ett krig i Europa”, skriver vd Carina Åkerström i en mejlad kommentar till TT.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, lyfte i det stigande ränteläget till 10 630 miljoner kronor, mot 7 735 miljoner kronor ett år tidigare. Snittprognosen för räntenettot låg på 10 440 miljoner kronor.

Provisionsnettot föll samtidigt till 2 721 miljoner kronor, ned från 3 163 miljoner ett år tidigare.

”De underliggande intäkterna växer och drivs av ett starkt räntenetto till följd av fortsatt god och balanserad utlåningstillväxt och återhämtade marginaler”, skriver Åkerström.

Sammantaget blev resultatet 2022 det bästa resultatet hittills för ett år för banken, enligt vd:n.

”Under hela året har aktiviteten varit hög och affärsvolymerna växt. Vi har en mycket god kontroll över kostnaderna, en stark kreditkvalitet och kunderna är nöjda”, skriver hon.

”Handelsbankens kreditportfölj håller fortsatt mycket god kvalitet, och kreditförlusterna är ytterst begränsade. Vår kapitalsituation är god och säkerställer att vi har kapacitet att stötta våra kunder och växa vår affär – oavsett konjunkturläge”, tillägger hon.

