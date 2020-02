Handelsbanken höjer privatgirot – så mycket kostar det hos storbankerna

Så mycket är årsavgifterna för privatgiro hos bankjättarna

Handelsbanken: De första 16 försändelserna per kalenderår är gratis, därefter 20 kronor per försändelse. 25 kronor per försändelse från och med 1 april.

Nordea: Ordinarie pris är 336 kronor per år och då inkluderas 16 betalningsblanketter per kalenderår. För pensionär över 65 år är årskostnaden 252 kronor. Nordeas tjänst kallas KuvertGiro.

SEB: 240 kronor per år.

Swedbank: 300 kronor per år inklusive betalningsbevakning. 195 kronor per år för senior från 65 år.