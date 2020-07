Hans Strandberg: Arbetslöshetsbomben fortsätter att ticka

Hur illa är det?

Arbetsförmedlingen mäter arbetslösheten genom antalet inskrivna personer, men SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), som görs månadsvis, är den officiella svenska statistiken. Siffrorna för juni månad visar att pandemin drabbar alltfler svenska familjer.

Arbetslösheten i gruppen 15-74 år var 9,8 procent i juni, händelsevis samma siffra som för juni 2009, mitt under galopperande finanskris. Under samma tid i fjol var arbetslösheten 7,2 procent.

Procenttal kan spegla dramatik men döljer kött och blod. I juni var 557.000 svenskar arbetslösa. Det är 60.000 fler än i maj, och 147.000 fler än i januari, när covid-19 fortfarande kändes som något kinesiskt.

Kan det bli värre?

Under 1990-talets krisår fanns det månader med över 12 procents arbetslöshet, det ger historiskt perspektiv men ingen tröst åt dem som drabbas i dag.

Arbetsförmedlingen rustar för ett tuffare läge. Myndigheten har nyanställt personal under sommaren och bett de anställda flytta semestern för att kunna ta emot fler varsel och folk som vill anmäla att de redan tappat jobben. Myndigheten tror på arbetslöshetssiffror över 10 procent framöver, och att mars nästa år blir värst.

Varselvågen var som kraftigast under mars och april, när företagen togs på sängen av pandemin och ville reagera snabbt, sedan har takten avtagit betydligt. Totalt hade drygt 92.000 människor varslats från början av mars till och med förra veckan.

Under finanskrisen försvann 100.000 industrijobb permanent. Motsvarande facit för pandemin – som har slagit i andra branscher och mer mot kvinnor – får vi först nästa år. En del av svaret ligger i ödet för de 570.000 svenskar som omfattas av korttidsarbete. Det tillfälliga, hårt skattesubventionerade systemet, tar slut vid årsskiftet: Går folk då tillbaka upp till heltid eller ner till nolltid?

När vänder det?

Finansminister Magdalena Andersson trodde i mitten av juni att botten kanske var nådd och att bnp inte skulle minska så mycket som man trott. Konjunkturinstitutet har noterat en något minskad pessimism om det kommande året, men framtidstron är fortfarande lägre än under finanskrisen. En EU-rapport hävdar att Sveriges tillbakagång är under snittet för medlemsländerna, och att det kommer en återhämtning under halva året.

Den senare prognosen kan knappast bekräftas av den senaste tidens massiva flod av kvartalsrapporter från svenska börsbolag. Här finns mycket suckar om ”utmanande tid framöver” och en längtan efter ett fungerande vaccin, som kan dopa livet till någon slags normalitet igen.

Lastbilstillverkan AB Volvo har nu två kvartal i rad frångått vanan att spå framtiden, dess vd Martin Lundstedt talar om att ”osäkerheten består”. Göteborgskollegan SKF har gjort sig av med 2.100 anställda och ska fortsätta med ”omstruktureringar” för att möta morgondagen. Verkstadsföretaget Sandvik förväntar sig en ”långsam återhämtning” och ett ”tufft 2021”.

Lite hopp kommer från ståljätten SSAB som tror att den ”underliggande efterfrågan” kan väntas förbättras något mot slutet av tredje kvartalet” – och ännu lite mer från Sveriges största privata arbetsgivare, Volvo Cars. Dess vd Håkan Samuelsson tror att man under resten av året kan nå samma försäljning som under samma tid i fjol.

Det förutsätter dock en sak: att ”marknaden återhämtar sig som vi förväntar oss”.

