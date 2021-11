Hans Strandberg: En storaffär för att klara den kinesiska motvinden

Vad är det Ericsson köper?

Det amerikanska bolaget Vonage har funnits i 20 år och utvecklar så kallade molntjänster för 120 000 kunder över hela världen. Ericsson gör köpet, som ska godkännas av Vonages aktieägare och konkurrensmyndigheter, för att stärka sitt erbjudande inom trådlösa företagslösningar.

Om 4G i mycket är en teknik för konsumenter så handlar den ultrasnabba 5G-tekniken om att koppla upp företag, robotar, samhällsservice mot nätet. Förra hösten köpte Ericsson amerikanska Cradlepoint, som är marknadsledande inom lokala mobilnätverk för företag. Dagens affär kan ses som en naturlig fortsättning.

Så vad har Kina med detta att göra?

Man kan bara lyssna på vad Ericssons vd Börje Ekholm själv sade till DN i samband med bokslutet för årets tredje kvartal: ”Kina är ett stort avbräck – för att kompensera det måste vi bli bättre på att sälja mobilteknik till företag. Det innebär bland annat fler förvärv.”

Sveriges svartlistning av Ericssons värsta konkurrent, Huawei, har fått konsekvenser för den svenska telekomjätten på jättemarknaden Kina. Bolaget har i de nya 5G-kontrakten gått från en marknadsandel på 10–11 procent till 2–3 procent.

Det är ett ekonomiskt hårt slag, vilket gör att den andra stora 5G-marknaden, USA, blir än mer viktig. Här landade Ericsson sitt enskilt största kontrakt i somras, på motsvarande 72 miljarder kronor med Verizon, som leds av Ekholms företrädare Hans Vestberg. Men Ericssons vd menar också att det behövs ett helt nytt starkt ben, företagstjänster.

Mycket pengar, har Ericsson råd med det?

Ja. Börje Ekholm har under sina snart fem år som vd renoverat bolaget till en vinstgivande marknadsledare inom 5G och har bra med pengar på banken. Den sista september hade Ericsson en nettokassa på 56 miljarder kronor. Köpet av Vonage, som kommer att fortsätta verka under sitt namn, väntas bli klart under första halvåret 2022 och kunna öka bolagets vinst från 2024.

