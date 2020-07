Hans Strandberg: Nu får vi veta när svenska företag tror att det ljusnar

Hur mår de svenska företagen?

Ett svar får man från företagens kvartalsrapporter, som redan för årets första tre månader gav negativa besked för en rad företag, som då börjat känna av virusets härjningar. Men nu kommer en sannare bild, ett helt kvartals effekter av pandemin.

Två svenska storföretag, verkstadsbolaget Sandvik och lastbilstillverkaren AB Volvo, har redan antytt trist läsning, eftersom man före midsommar kom med rejäla varsel. Sandviks gällde 429 anställda i Sverige, framför allt arbetare, Volvos omfattade 4.100 tjänstemän, varav 1.250 i Sverige. I Sandviks fall handlar det om att ”förbereda sig för ett tungt 2021”, Volvos VD Martin Lundstedt pratar om ”rätt balans framöver”.

Den här veckan kommer det att smattra till av rapporter, sedan fortsätter det en bit in i augusti. Då får vi svar på hur tufft det har varit för Autoliv, underleverantör till fordonsindustrin, om lösgodisnedgången fortfarande tynger Cloetta och om bostadslånejätten Swedbank märker av några kreditförluster. Och har pandemin gjort några avtryck ännu i byggbranschens Peab och Skanska?

Den glåmiga bild som kommer att målas upp känns redan in på kroppen hos många svenskar. 565.000 personer omfattas nu av regeringens stöd för korttidspermitteringar. Arbetsförmedlingen nyanställer och ber personalen att flytta semestern för att kunna ta emot rekordmånga varsel och rekordmånga som vill anmäla att de redan tappat jobben.

Myndigheten räknar med historiskt höga arbetslöshetssiffror i början av nästa år, över 10 procent. De drabbade kan möjligen tröstas av fortsatt låga bostadsräntor, men knappast glädjas åt att man återigen får semestra utomlands.

Finns det ljus i tunneln?

”Det kan vara så att botten nu är nådd och att vi nu ser en vändning uppåt”, sade finansminister Magdalena Andersson i mitten av juni, när hon förutspådde att bnp skulle sjunka med 6 procent, inte 7 procent, i år.

Konjunkturinstitutet rapporterar om en minskad pessimism om det kommande året, både hos tillverkningsindustrin och hushållen. Men bara en aning, framtidstron är fortfarande lägre än under finanskrisen. Och i förra veckan sade en EU-rapport att Sveriges tillbakagång är under snittet för medlemsländerna, och att det kommer en återhämtning under halva året.

Prognosmakare i all ära, men företagsledningar har ändå sina öron närmare rälsen. Därför blir framåtblickandet i rapporterna allra mest intressant. Går öppnandet av Europa tillräckligt snabbt för att hoppet ska spira om en bättre höst, eller i alla fall ett bättre 2021. Eller blir det först ännu lite tristare?

Vad kommer man till exempel säga från exportberoende Scania, som just nu har full produktion för att hinna i fatt gamla beställningar och stärka kassan. Men vad händer sedan? Bolaget har förlängt korttidspermitteringarna och diskuterar övertalighet med facket.

Och vad förutspår de företag som troligen kommer med mer glädjefulla besked i sina rapporter? Vi har Byggmax, som gynnats av mer altanbyggande, Getinge som sålt historiskt många respiratorer, Axfood som storsatsat på e-handel av mat och Ericsson, som kniper 5G-kontrakt i regelbunden takt. Och förstås Astra Zeneca, som verkar ligga i vinnarhållet i jakten på ett vaccin mot covid-19.

Lever börsen på en annan planet?

Man brukar säga att en akties utveckling speglar tron på framtida vinster. Därför är det lite underligt att konstatera att Stockholmsbörsen steg med 20 procent under de tre månader som nu ska rapporteras. I dag ligger index på ungefär samma nivå som vid årsskiftet.

Investerarna ser uppenbarligen positivt på att världen så sakteliga öppnar upp, och finner trygghet att stater har vräkt in pengar och därmed hindrat en finanskris. Det finns också en helt jordnära förklaring - räntorna är jättelåga och investerarna måste lägga sina pengar någonstans. Då blir börsen en säker plats - mitt i osäkerheten.