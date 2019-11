Här är bilarna som kan börja brinna – hela listan på Volvobilar

Fler läsarreaktioner:

BMW-ägaren Göran Piedrahita fick fylla på kylarvätska i sin 2014 års BMW 530d redan i mars 2018. Därefter bytte BMW kostnadsfritt ut EGR-kylaren (som är en stor del av brandproblemet) i oktober 2018. Då BMW alltså visste om att bilen var en av de bilar som skulle kallas in. men utan att informera om brandfaran. Hans bil kallades sedan in för åtgärd i augusti - men väl på verkstad fick han beskledet at den inte ska åtgärdas.

”Jag kör en premiumbil och har dagligen mina barn i bilen. Då är det minsta man kan önska att tillverkaren direkt de får kännedom om vad som KAN hända på grund av felkonstruktion informerar mig så att jag som kund själv kan avgöra om jag är beredd att köra den bil jag gör eller inte.”

”Vi köpte en Volvo V70 diesel 2016 i juli detta år. Dagen efter i princip kom nyheten om att bilarna skulle återkallas. Det är nu 23 november och vi har fortfarande inte ens fått något brev från Volvo.” skriver Volvoägaren Hans Bäckström.