Här är de som tjänar mest i Sverige – bara en kvinna i lönetoppen

Mycket är sig likt vid genomgången av taxeringarna för 2020, som Skatteverket gjorde klart i början av december. Personer med kopplingar till spelbolaget King (Candy Crush) och strömningstjänsten Spotify växeldrar i lönetoppen kring 170 miljoner, arvtagerskan till danska Mærsk-imperiet håller sig framme – även om hon halkat ned till 16:e plats.

Leif Östling, tidigare Scania-chef. Foto: Jonas Lindkvist

De bägge representanterna för gammelindustrin, Leif Östling och Leif Johansson, ligger stadigt kring 50-60 miljoner i inkomst av tjänst.

Leif Johansson, tidigare koncernchef för Volvo. Foto: Hugo Nabo

Och när det gäller kapitalinkomster fortsätter ”Notch”, Minecraft-skaparen Markus Persson, att casha in, i år 745 miljoner.

Sedan SEB:s tidigare vd Annika Falkengren försvann från topplistorna har det varit rätt ensamt för Mærsk-drottningen Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla bland männen, men i år presenterar sig Katarina Sachiko Berg, personalchef på Spotify, på 10:e plats med 57 miljoner i lön. (Till lönen räknas bonusar och förmåner, ofta är det bonusar bakom den här typen av lönenivåer.)

Hennes lön är en bit från förra årets rekordnotering på 332 miljoner som Spotify-kollegan Gustav Söderström fick, men ändå. I år är det 76 miljoner noterat på Söderström.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, storägare i Mærsk. Foto: Nils Meilvang/TT

I stället är det comeback för King-grundaren Sebastian Knutsson som etta på toppen, med 173 miljoner.

Sebastian Knutsson, grundare av King. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

En annan kvinna på 50-i-topplistan nedan (det finns bara fyra) är Andrea Fuder, inköpschef på Volvo Lastvagnar. Hon fick 23 miljoner.

Miljardförsäljningen av den ryska annonstjänsten Avito våren 2019 ger stort avtryck i år, dels genom 138-miljonersbonusen till Per Brilioth, vd för Vostok New Ventures som var storägare. Brilioth hamnar på andra plats i inkomsttoppen, med 171 miljoner. Dels dyker ett par av grundarna till Avito, Jonas Nordlander och Filip Engelbert, upp på 6:e och 7:e plats i 20-i-topplistan för kapitalinkomster, med omkring 600 miljoner per skalle.

Flygspaningstjänsten Flightradar24, med bland annat en app som laddats ned tiotals miljoner gånger, prenumerationstjänster och annonsintäkter har blivit rejält lönsam. Flightradar24:s grundare, Mikael Robertsson, deklarerade för 39 miljoner i inkomst av tjänst.

Och när betaltjänsten Izettle köptes av Paypal blev det storslam för grundarna Jacob De Geer och Magnus Nilsson, som bägge dyker upp kring 20:e plats, och cirka 50 miljoner var, i inkomsttoppen. Magnus Nilsson taxeras dessutom för 337 miljoner i inkomst av kapital.

En affär utanför den digitala ekonomin som också syns i deklarationerna är Axfoods köp av restauranggrossisten Martin och Servera, i början av 2019. Företaget ägdes fram till dess till 30 procent av grundarfamiljen Oldmark, 70 procent av Axfood. Prislappen hölls hemlig, men i år beskattas ett av syskonen, Maria Lindegren – som satt i styrelsen för Martin och Servera – för drygt 300 miljoner i kapitalinkomster.

En av de tidigare topparna på lönetopplistan som försvunnit i år – men i stället tronar högst upp på kapitalinkomstligan – är spelentreprenören Patrick Söderlund, som beskrivits som mäktigast i Sverige när det gäller datorspel. Han var tidigare chef på Electronic Arts med spel som FIFA, Need for Speed, Battlefield och Medal of Honor, och även vd för Dice, men driver sedan en tid tillbaka Embark Studios. Han hade drygt 800 miljoner i inkomst av kapital i taxeringen 2020.