Här är fastighetsjättens mångmiljardplan för evenemangsområdet i Göteborg

När Johan Thomsson rör sig i området runt Scandinavium känner han sig som hemma. Som ung handbolls- och fotbollsspelare i Göteborg spelade han många matcher vid Valhallagatan och han tar sig gärna hit för att följa favoritlaget Frölunda.

Numera bor han i Stockholm och har kommit till Göteborg för att berätta vilka planer som hans arbetsgivare, den internationella fastighetsjätten Unibail-Rodamco-Westfield (URW), har för evenemangsområdet. Han har noga följt den senaste veckans debatt och vill kommentera oron för felaktiga ekonomiska kalkyler, trafikkaos och utkonkurrerade handlare i city.

– Med tanke på hur projektet framställs har vi förståelse för att det skapar en viss oro, men Göteborg växer och köpkraftstillväxten gör att det kommer att finnas plats både för cityhandeln och för oss. Det har utvecklats handel i både Mölndal och Kungälv det senaste året och det vi vill skapa kommer att stärka centrala Göteborg som destination och vara gynnsamt för många, säger Thomsson.

Det den fastighetskoncern han representerar är inte vilken som helst utan Europas största med en fastighetsportfölj på 650 miljarder kronor. I Sverige är URW mest känt för Mall of Scandinavia. Internationellt refererar man till stora projekt som Hudson Yards i New York, Battersea Power Station i London och Überseequartier i Hamburg. Det senare utvecklar man själva och det är just något i stil med det tyska området som man vill skapa i Göteborg.

Det handlar inte, för att använda Thomssons uttryck, om en ”vanlig köplada” eller ett Mall of Scandinavia, utan om en ”internationellt konkurrenskraftig stadsdel”.

– Det ska vara en upplevelse att besöka platsen, säger Thomsson och poängterar samtidigt att URW anpassar sig och försöker skapa det som staden i sina utredningar har sagt sig efterfråga.

Exploateringen av evenemangsområdet och byggandet av ersättningsarenor för Scandinavium, Valhallabadet och Lisebergshallen har varit en segdragen följetong i Göteborgs stadshus. I onsdags beslöt kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till februari. Samtidigt sågade flera partier den utredning som stadsledningskontoret presenterat.

Thomsson har svårt att förstå kritiken, till exempel den om att utredningen gör en alltför optimistisk beräkning av de byggrätter som kommunen ska sälja. En jämförelse med priserna vid ett liknande projekt vid Masthuggkajen tyder på en övervärdering med två miljarder kronor.

– Vi har jämfört med andra externa beräkningar och kommit fram till liknande siffror som utredningen. Vi skulle skriva avtal i morgon på de här siffrorna, säger Thomsson.

Så här skulle Arenaområdet i Göteborg med ett nytt köp- och upplevelsecentrum kunna se ut enligt företaget Unibail-Rodamco-Westfield. Foto: Unibail-Rodamco-Westfield

URW:s förslag innehåller vid sidan av de nya arenorna också 80.000 kvadratmeter upplevelsecentrum. Thomsson betonar att det totalt endast handlar om 30.000 kvadratmeter handel, som kombineras med mat, nöje, hälsa och service och bio. Biografen kan komma att utnyttjas tillsammans med Svenska Mässan.

Här ska finnas plats för 5.000 kontorsarbetsplatser och 2.800 arbetsplatser inom handel, restaurang och nöje. 850 bostäder planeras samtidigt som en hel del verksamheter omlokaliseras till det nya centrumet.

Totalt handlar det om en investering på tio miljarder kronor. Thomsson säger att han inte kan påminna sig ett större projekt i Göteborg.

– Det här kostar mycket pengar, men vi har gjort våra egna utredningar, räknat på det och anser att det är möjligt. Vi har länge velat göra något i Göteborg och vill utveckla och äga det här långsiktigt, säger han.

Men det är inte säkert att planerna kommer att realiseras.

Dels har en konkurrent anmält intresse i form av konsortiet ”Plats för Göteborg”, som består av en rad Göteborgsbaserade företag. I detta förslag ingår inget köp- och upplevelsecentrum. DN har berättat om arkitekten Gunnars Werners vision, som skulle innebära att Nya Ullevi rivs.

Dels ställer sig flera partier tveksamma till om det är nödvändigt att bygga det som företrädare för innerstadshandeln kallat ”ett Nordstan till vid Korsvägen”? Man efterlyser konsekvensanalyser för både handeln i city och för trafiken.

Även detta förvånar Thomsson. Han förklarar att URW sedan man 2016 inledde sitt arbete med området noggrant följt den politiska processen och menar att den senaste utredningen svarar på de frågor den uppmanats att ge svar på.

Enligt Thomsson framgår det av kommunens tjänsteutlåtanden och några partiers yrkanden till kommunstyrelsen att konsekvensanalyser kring trafiken och cityhandeln kommer att göras senare, vilket han påpekar är praxis i ett arbete med detaljplanen.

– Det här står faktiskt redan i kommunens egna handlingar. Det är bara för politikerna att läsa alla delbeslut som tagits. Det har vi gjort, säger Thomsson och förklarar att han samtidigt förstår att det blivit en annan och mer svårnavigerad politisk situation i Göteborg efter valet.

– Vi har respekt för att det här är en stor fråga och att det inte är ett lätt beslut att fatta, men samtidigt kan man inte vänta för länge. Göteborg var länge den stora staden när det gäller evenemang, men nu känns det som att den positionen riskeras, säger Thomsson.