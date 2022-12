Här är städerna som inte klarade miljömålen för luftföroreningar

Fakta. Svenska miljömål för kvävedioxid, PM2,5- och PM10-partiklar

● Halterna av kvävedioxid som årsmedelvärde får inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft. Dygnsmedelvärdet får inte överstiga 60 mikrogram per kubikmeter luft mer än 175 timmar per år.

● Halten av PM2,5-partiklar som årsmedelvärde får inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft. Dygnsmedelvärdet får inte överstiga 25 mikrogram per kubikmeter mer än 3 dygn per år.

● Halten av PM10-partiklar som årsmedelvärde får inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft. Dygnsmedelvärdet får inte överstiga 30 mikrogram per kubikmeter mer än 35 gånger per år.

Källa: Naturvårdsverket