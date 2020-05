Här är varorna som handlas mest under corona

Rapporten visar att handeln steg markant i samband med att covid-19 i allt större utsträckning kom att påverka Sverige. Svenskarnas e-handel ökade med 32 procent i mars jämfört med februari.

Dagligvaruhandeln hör till vinnarna, tack vare bunkring och färre restaurangbesök, med en uppskattad ökning på 75 procent i mars jämfört med februari.

Framför allt handlar det då om äldre som uppger att man nu börjat handla mat på nätet. Under mars månad uppgav 21 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 65–79 år att man köpt mat och dryck via nätsidor, det kan jämföras med sju procent samma period föregående år.

Samma trend ser även betaltjänstföretaget Klarna. Åldersgruppen 56 år och äldre står nu för 20,1 procent av e-handeln vilket till exempel kan jämföras med 16,6 procent samma period 2018.

Inledningsvis när pandemin slog till handlade också svenskarna främst mat och dryck på nätet för att sedan under mitten av mars till mitten av april i stället gå in i en annan fas med bland annat underhållningsprodukter bland yngre och hem- och trädgårdsprodukter i kategorin 36-45 år. Under senare veckor har framförallt mode- samt sport- och fritidsprodukter ökat mot tidigare veckor när svenskar enligt Klarna nu går in i en ”anpassningsfas”.

Även när själva handeln sker har förändrats enligt Klarnas statistik:

”En allt större andel av svenskarnas nätköp under slutet av mars och starten av april började genomföras under dagtid och gärna runt klockan tolv, i stället för kvällstid och runt klockan nio, som vanligtvis är den mest populära tiden att handla på. Mot slutet av april vände trenden igen, med fler köp på kvällstid”, säger Klarnas expert på konsumentbeteende Viveka Söderbäck i rapporten.

Läs mer: Så har coronakrisen påverkat hur vi handlar