Här är yrkena där flest får jobb

Redan i dag är det brist på arbetskraft inom sjukvården och utbildningssektorn, och under de kommande fem åren väntas efterfrågan fortsätta vara stor. När Arbetsförmedlingen listar yrken på högskolenivå med störst chans till jobb i år och på fem år sikt är det därför inte förvånande att just sådana yrken ligger i topp. Även jobb inom it och systemutveckling står högt i kurs.

Allra störst chans att få jobb har nyutexaminerade barnmorskor, följt av civilingenjörer, förskollärare, sjuksköterskor och läkare. Hårdast konkurrens väntas för banktjänstemän, fastighetsmäklare, finansanalytiker, fotografer och grafiska formgivare.

”Det är viktigt att skapa sig en bra bild över vad som väntar efter avslutad utbildning. En utbildning som leder till ett tydligt yrke gör det oftast lättare att få jobb”, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Även Trygghetsrådet TRR, som stöttar uppsagda tjänstemän, har tittat på vilka branscher som har störst efterfrågan just nu. Den bransch som anställt flest tjänstemän under perioden mars till augusti i år är offentlig sektor, följt av handel och försäljning, it, bygg och anläggning samt service och tjänster.

Flest tjänstemän hittade jobb som säljare, projektledare eller konsulter inom exempelvis it, teknik, kemi eller läkemedel under perioden enligt TRR.