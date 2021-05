Här har man tjänat mest på sitt boende

Prisutvecklingen på bostadsrätter och småhus har varit så kraftig den senaste tioårsperioden att prisuppgången, i de flesta större kommuner i Sverige, överstiger boendekostnaden, enligt en analys som Swedbank och Sparbankerna har gjort.

Snittet för riket är en reavinst, efter skatt och boendekostnader, på 2.600 kronor för en bostadsrätt på 60 kvadratmeter som köptes 2011 och såldes 2021. Stockholm ligger högst upp på listan med ett snitt på 7.524 kronor per månad. Göteborg är trea med ett snitt på 4.323 per månad och Malmö på plats 16 på kommunnivå med ett genomsnitt på 2.069 kronor per månad i vinst, efter skatt och kostnader.

Men inom storstäderna är det stora variationer mellan stadsdelarna. I Stockholm ligger flera stadsdelar en bra bit över snittet, samtidigt som flera ligger en bra bit under. Vasastan-Norrmalm, centrala Stockholm, Östermalm och Södermalm har haft en prisutveckling som har gett en genomsnittlig vinst efter skatt och kostnader på 9.000–11.600 kronor per månad mellan 2011 och 2021. Samtidigt ligger Brännkyrka-Skärholmen och Hässelby-Vällingby på 3.400–3.600 kronor per månad och Spånga-Kista på runt 1.600 kronor.

I Göteborg är det centrala Göteborg, Majorna-Linné, centrum och Örgryte-Härlanda som har haft den starkaste prisuppgången – mellan 5.600 kronor och 5.900 kronor per månad. I andra änden finns Västra Göteborg och Torslanda-Björlanda med en vinst som överstiger kostnader med i snitt 2.300–2.600 kronor per månad.

I Malmö är det de som har ägt och sålt i Limhamn-Bunkeflo och centrumkärnan som har varit de största vinnarna. Där har den som ägt och sålt en bostadsrätt på 60 kvadratmeter tjänat i snitt 2.600–3.000 kronor per månad. Stadsdelarna Rosengård-Husie, Fosie-Oxie och Kirseberg går dock mot strömmen och där blir rearesultatet efter skatt och boendekostnader negativ.

Resonemanget är teoretiskt, då det ju inte handlar om att någon faktiskt får betalt för att bo, poängterar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, som har gjort beräkningarna.

– Jag tycker att man ska se det här som en tankeväckare. Prisuppgångarna har varit extrema och det kommer de inte alltid att vara, säger han.

