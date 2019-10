Här kan de boende duscha i avloppsvatten

Vattnet som strilar från duschen är klart och uppvärmt. Jens Holmberg, pr- och kommunikationsansvarig på bostadsbolaget HSB, står i badshorts under vattenflödet.

– Det känns precis som vanligt, säger han.

Helt som vanligt är det inte. Vattnet Jens Holmberg tvättar sig i har nyligen använts till hårtvätt och tandborstning av andra boende i huset. Sedan dess har det tagit omvägen via en reningsanordning på husets första våning.

Bild 1 av 5 Gråvattnet renas genom att samlas upp i en tank och ledas genom flera filter. Foto: Jonas Lindstedt Bild 2 av 5 Flerbostadshuset HSB Living Lab är centrum för flera olika forskningsprojekt. I fastigheten som ligger på området vid Chalmers tekniska högskola bor bland annat studenter. Foto: Jonas Lindstedt Bild 3 av 5 När vattnet renats värms det upp och leds sedan tillbaka till duschar och handfat i badrummen i huset. Foto: Jonas Lindstedt Bild 4 av 5 Jens Holmberg provar att duscha i det återanvända vattnet. – Det känns jättebra, säger han. Foto: Jonas Lindstedt Bild 5 av 5 Per Ericson hoppas att systemet med parallella avlopp ska få genomslag såväl i Sverige som internationellt. Foto: Jonas Lindstedt Bildspel

Systemet verkar enkelt. Via ett parallellt avlopp leds vatten från duschar och handfat i husets badrum ner till ett reningsverk på husets första våning. När vattnet filtrerats och värmts upp leds det tillbaka till duschar och handfat.

Per Ericson, som utvecklat systemet, visar upp en behållare med renat vatten.

– Generellt kan man säga att det håller högre kvalitet än vad som krävs av dricksvatten, säger han.

Men egentligen vill han inte använda den jämförelsen. Det renade vattnet är sterilt och därför inte lämpligt att dricka i större mängder. Poängen med det parallella avloppssystemet är inte att producera dricksvatten, utan att ta vara på de stora mängder som används till hygienskötsel.

– Det här är ett cirkulärt, lokalt system för vattenåtervinning. I teorin skulle vi kunna återanvända 60 procent av vattnet och spara 80 procent av energin som går åt till uppvärmning av det, säger Per Ericson.

Per Ericson visar upp hur vattnet ser ut före och efter reningsprocessen. Foto: Jonas Lindstedt

Exakt hur stor andelen blir och hur mycket energi som sparas vet forskarna först efter årsskiftet. Jesper Knutsson, forskare vid Chalmers tekniska högskola, ger ett exempel på hur resultaten sett ut vid ett delexperiment.

– Åtta duschar med återanvänt vatten sparade 200 liter och 6 kilowattimmar, säger han.

Fastigheten i stadsdelen Johanneberg i Göteborg kallas HSB Living Lab. Här pågår en rad forskningsprojekt, som de boende deltar i på olika sätt. Hittills har ett tiotal personer provat att duscha i återvunnet vatten. Några har beskrivit en mental barriär, säger Jesper Knutsson.

– Det finns en viss äckelfaktor. Här har vi en viktig forskningsfråga: hur kan vi bygga upp acceptansen för att duscha i grannens vatten?

Ett annat hinder är regleringen för vatten- och avloppssystem i Sverige. Det är förbjudet att koppla in vatten som inte håller dricksvattenkvalitet i fastigheter. Per Ericson hoppas att regleringen ska ändras.

– Lagstiftningen är från 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket, säger han.

Forskarna följer utvecklingen av kvaliteten på det återvunna vattnet noga. Hittills har man inte sett några tecken på att bakterier kunnat föröka sig i tanken. En teori är att vattnet är för näringsfattigt för bakterierna.

Enligt Per Ericson skulle det innebära höga kostnader att installera ett parallellt avlopp i en äldre fastighet. Ett alternativ är att bygga in det vid större badrumsrenoveringar eller i nyproducerade flerfamiljsbostäder. Systemet skulle enligt Per Ericsons beräkningar bära sig ekonomiskt senast efter sex år.

– Men det beror helt på vattenanvändningen. På exempelvis ett hotell skulle det gå betydligt fortare, säger han.

Per Ericson har i sitt arbete besökt platser med vattenbrist i Indien och USA, där det finns starka incitament att ta vara på vattnet. I Sverige är läget ett annat.

– Här är vatten och el i regel billigt och lättillgängligt. Det har gjort att det saknats incitament att tänka annorlunda.