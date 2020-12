Här ökade bostadspriserna mest i Göteborg

Det är färska siffror från Svensk Mäklarstatistik som fastighetsmäklarföretaget Bjurfors analyserat.

Sett till ett glidande medelvärde ökade priserna för bostadsrätter i centrala Göteborg med 3,5 procent mellan december 2019 till november 2020. Under samma period ökade kvadratmeterpriset till ett genomsnittspris på 62.330, vilket är ny rekordnivå.

Efter en skarp nedgång i mars återhämtade sig rörelsen på bostadsmarknaden, och har sedan dess inte hämmats nämnvärt av pandemin, enligt Bjurfors.

– Bostadsmarknaden är den marknad som varit igång och som fungerat. Väldigt många har satsat på bostad och då blir det den här ökningen. Den ökningen vi ser i vissa kranskommuner i Göteborg har vi inte sett på jättelänge, Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg.

Så ser prisökningen ut i de olika stadsdelarna Siffrorna visar prisökningen på bostadsrätter under perioden december 2019 – november 2020. Angivna i procent. Centrala Göteborg – 3,5 Angered-Bergsjön – 3,1 Kortedala-Nylöse – 9,2 Örgryte-Härlanda – 4,5 Centrum – 2,0 Majorna-Linné – 4,3 Askim-Frölunda-Högsbo – 8,0 Västra Göteborg – 7,3 Torslanda-Björlanda – 3,2 Lundby – 1,9 Norra Hisingen – 2,4 Västra Götaland – 4,0 Riket – 7,0 Källa: Svensk mäklarstatistik, sammanställt av Bjurfors. Visa mer

Det är i kategori större och därmed dyrare bostäder som den största prisökningen har skett. Eftersom konsumenterna under året inte har velat lägga pengar på resor och nöjen i samma utsträckning har det funnits kapital till bostaden, resonerar Sven-Erik Kristensen.

– Det är absolut ett i-landsproblem men det har vi verkligen märkt under året. All form av förströelse som folk normalt lägger sina pengar på har uteblivit. Då blir det ju så att du har fått en disponibel inkomst och man frågar sig vad man då vad man vill lägga pengar på och vad som är viktigt? Det är ju bostaden.

Ett år där många tvingats jobba hemifrån har också påverkat köpviljan, säger han.

Foto: Michael Folmer

– Vi har märkt från våra mäklare att det är något som kunderna pratar om. Nu har jag själv suttit här sedan i fredags, med fyra personer vuxna hemma. Jag har inget jättelitet hus men det är klart att jag inte vill sitta så här länge. Det är klart att man börjar fundera på sin bostad. Bostad är trygghet och just nu känns bostaden för trång för många.

Det har sålts fler bostäder under 2020 än under tidigare år. Men under 2020 har försäljningshastigheten varit snabbare och därför har det upplevda utbudet varit lägre än det faktiskt är.

– Vid varje tillfälle man tittar på publika sajter, som Hemnet, så är det färre till salu för att de ligger där mycket kortare tid. Omsättningen är så pass snabb så att det upplevs som att det är färre objekt ute.

Mäklareföretagen, säger han, har också varit duktigare på att hålla kontakt med kunderna via så kallade spekulantregister. Ett slags system mellan säljare och köpare där parternas sökprofil matchas, vilket har lett till snabbare affärer och även högre prisbilder.

– Var tredje bostad såld ur vårt eget register. Var tredje bostad har alltså inte kommit ut på Hemnet. Varför gör man det? Vi ger våra säljare två chanser. Du kan sälja till någon som är med i registret eller så går du ut på öppna marknaden.

De stadsdelar som kostar mest i Göteborg är Lorenztberg, Linné och Vasastan.

Även villapriserna har ökat det senaste året. Sedan november 2019 syns en ökning i den kategorin på 7,7 procent.

