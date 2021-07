Här planeras uppemot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk – byborna protesterar med hemsida och namninsamling

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Det är tyst och stilla i byn Lumsheden, på gränsen mellan Dalarnas och Gävleborgs län.

Lars Kallberg är nervös. Han står nere vid dammen där vattnet kluckar stilla mot bryggan. Så tar han fram ett fotomontage på hur det kan bli om norska företaget Njordr får som de vill.

– Tre höga vindkraftverk och ett mindre kommer sticka upp högt över trädtopparna, säger han och pekar mot horisonten som täcks av skog.

Enligt Njordr kan de bli uppemot 280 meter höga. Nästan som Eiffeltornet. Så de kommer synas även om det närmaste planeras 1,5 kilometer bort, enligt Lars Kallberg.

Han är orolig för fastighetsvärdena. Gården köpte han och hans fru 1989 för att bo på landet. Senare köpte de även en lägenhet i Stockholm, men den används inte lika mycket. De vill njuta av tystnaden och naturen. Hur blir det framöver?

Runt om i landet blossar konflikter upp när vindkraft planeras. Det kan handla om rennäring, fåglar som hotas, grannar som får utsikten förstörd och ofta krockar vindkraften med militära intressen.

Lars Kallberg utanför Lumsheden. På åsen i horisonten planeras vindkraftverk. Han är en av dem som mobiliserat mot planerade vindkraftverk vid Galmsjömyran. Foto: Fredrik Samuelson/Arbetarbladet

Kritiker berättar gärna att vindturbinernas blad är svåra att återvinna. I USA har nyhetssajten Bloomberg visat hur de hamnat på avfallsstationer.

I Lumsheden började bybornas kamp mot Njordr i december förra året. Företaget planerar uppemot 40 vindkraftverk och en bergtäkt vid Galmsjömyran en bit bort, vilket bland annat Arbetarbladet har skrivit om. Några vindsnurror hamnar i Falu kommun, merparten i Sandvikens kommun.

– Jag har inget emot vindkraftverk, men de ska inte placeras närmare än fem kilometer från bebyggelse. Och ska man placera dem närmare så måste man kompensera fastighetsägarna ekonomiskt och lösa in fastigheterna, säger Lars Kallberg.

Under våren har byborna mobiliserat som aldrig förr. De har bjudit in politiker från Sandviken och Falun, skapat en hemsida och över 600 personer har skrivit under en namninsamling på nätet. De har även tagit fram egna bullerberäkningar. Lars Kallberg säger att hans gård kan få vindkraftsljud på 38 decibel.

Efter. Så här kan det bli utanför byn Lumsheden, enligt ett fotomontage som byborna beställt från en konsult. Foto: Lars Kallberg

– Det varierar naturligtvis utifrån årstid och väder. Men vi kommer ha ett svagt brusande ljud, och blinkande ljus in i huset.

Påverkan på vattenförhållanden och djurliv är andra farhågor.

– I skogen blir det vägar och en bergtäkt, säger han och påpekar att Lumsheden är en kulturbygd sedan 1500-talet och att den gamla vägen mellan Gävle och Falun går här.

Och vad händer med balanskraften om vindkraften byggs ut? Alltså annan elkraft som behövs när vindkraften står stilla, undrar han. Även Naturskyddsföreningen i Sandviken har sagt nej till planerna.

På andra sidan i konflikten finns vindkraftsindustrin och frågor om minskade utsläpp från fossila bränslen.

Regeringens mål är 100 procent förnybar elproduktion 2040. I fjol stod vindkraften för 17 procent av den. Om tre-fyra år kan det vara en dryg tredjedel, ungefär som kärnkraften, enligt Energimyndigheten.

Sverige hade 4.333 vindkraftverk vid årsskiftet. För att klara målen 2040 kan det komma att behövas nästan dubbelt så många. Det visar en ny vindkraftsstrategi från Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Om vindsnurrorna blir högre och mer effektiva kan antalet i vissa regioner dock bli färre.

Planen är att fördela vindkraften mer jämnt över landet. Elen ska produceras närmare där den används. I dag är elbehovet störst i söder men mest vindkraft byggs i norr. Det finns även en kapacitetsbrist i att överföra el över landet. En ledningsutbyggnad krävs och elbehovet väntas öka kraftigt.

Regeringen utreder även det så kallade kommunala vetot, som bromsat många långt gångna planer på att bygga vindkraft.

Expansionen gör att utländska intressen lockas av lönsamma investeringar. En stor aktör är det statliga kinesiska kärnkraftsbolaget China General Nuclear Power Corporation, CGN, som är svartlistat i USA. Det har enligt Sveriges Radio varit delaktigt i miljardinvesteringar i svensk vindkraft.

I fjol invigde även nätjätten Amazon – med datacenter i Sverige – här sin första vindkraftspark utanför USA och planerar nu sin tredje.

På länsstyrelsernas hemsida Vindbrukskollen finns planerade projekt utprickade som ännu inte har fått klartecken.

När det gäller planerna för Galmsjömyran så ägs marken av statliga Sveaskog. Njordrs projektledare Niclas Erkenstål säger att valet av platsen beror på olika saker. Gynnsamma vindresurser, att Sveaskog vill arrendera ut marken för vindkraft och att skogsbruk bedrivs i området.

Företaget planerar också en 25 kilometer lång kraftledning från vindkraftverken till Vattenfalls anläggning i Tuna i Sandviken. I så fall behövs en 30-40 meter bred gata i skogen, enligt Niclas Erkenstål.

Före. Lars Kallbergs utsikt från sin gård mot dammen och granngården i Lumsheden. Foto: Fredrik Samuelson/Arbetarbladet

– I dagsläget ser det ut att vara det bästa alternativet. För oss är det viktigt att det finns ett starkt elnät.

Om kritiken säger han:

– Kritik finns ofta mot vindkraftsetableringar. Det är inget som är unikt för Galmsjömyran utan det finns ibland en oro hos framför allt närboende om hur vindkraften kommer påverka dem.

Njordr vill inte kompensera berörda fastighetsägare ekonomiskt. Det som kan bli aktuellt är i regel att företaget står för en så kallad bygdepeng om vindsnurror blir av. Kanske runt 10.000 kronor per vindkraftverk och år.

– Det är väl miniminivån, säger Niclas Erkenstål, som i vintras höll samråd med de boende.

I höst planerar Njordr att lämna in sin miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Sandvikens och Falu kommun ska sedan yttra sig. Han hoppas på byggstart tidigast 2025.

Exakt placering av vindkraftverken, bullernivåer, skuggning, hur grundvatten och djurliv påverkas är något som de nu utreder.

– Vi utvärderar allt som framkommer i våra utredningar, till exempel fågelinventering. Utredningarna ger oss underlag för en slutlig utformning av projektområdet och placering av vindkraftverk. Man kan upptäcka nya saker, vilket i sin tur kan innebära att det blir färre turbiner.

Här är några andra vindkraftskonflikter * Tyska vindkraftsföretaget Wpd:s planer på 30 vindsnurror nära Ripfjället, mellan Värmland och Dalarna, slutade med en folkomröstning i Malung-Sälens kommun. I september i fjol röstade 52,5 procent nej och 44,1 procent ja. Folkomröstningen var enbart rådgivande, vilket betyder att fullmäktige inte behövde följa resultatet. I januari sa kommunen ja till projektet. * I juni sa Orsa kommun nej till företaget Dalavinds planer på uppemot 96 vindkraftverk, 280 meter höga, i nio områden i Orsa och Ljusdals kommun. Fyra områden ligger nära ett naturreservat, som tillsammans med projektets storlek gjorde att kommunen sa nej. * I jämtländska Offerdal och Ragunda brinner ett starkt motstånd mot vindsnurror på olika håll. Debatten i Offerdal har fått vind i seglen av Zlatan Ibrahimovic, som har fjällstuga i området. På Twitter har han visat sitt missnöje mot planerna. * I slutet av april avslog Mark- och miljödomstolen ett annat vindkraftsprojekt i Jämtland; företaget SCA Energys planer på 52 vindsnurror i Bräcke och Ragunda. Vindkraftsparken anses inkräkta alltför mycket på renskötseln. * Holmen Energi vill bygga tre vindkraftsområden med totalt 77 vindkraftverk i Norrköpings och Finspångs kommun. Föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland protesterar och försöker skapa opinion. Visa mer

