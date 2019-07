Här skapas Sveriges nya innovationer

Idéerna som KTH innovation minns

Här är några av de innovationer som, vare sig de tagit sig ut på marknaden eller inte, har gjort ett extra avtryck hos de som arbetar på KTH innovation.

Inclined Labs/Indoor Wingsuit Flying: Byggde om försvarets vindtunnel till världens första anläggning för att flyga horisontellt inomhus. Anton Westman, filosofie doktor i flygmedicin på KI, Peter Georén, teknologie doktor på KTH, och Johan Strömberg.

Furhat Robotics: Bygger världens mest sociala robot. Furhat-roboten är ett robothuvud, som bland annat kan jobba som lärarassistent, fördomsfri rekryterare eller värd på en flygplats.

Help to Help: Arbetar med att ge stipendier för högskolestudier i Östafrika genom crowdfunding, och kopplar samman studenter med det lokala näringslivet.

Shortcut Labs: Joakim, en av grundarna, kom på iden när han skulle försöka sluta snusa. Nu säljs Flic-knappen över hela världen. De har bland annat teamat ihop sig med Pizza Hut och gjort skor som kan beställa pizza.

Finecell: Nanocellulosa från skogsindustrin, som bland annat kan användas i kosmetikaindustrin. Ett hållbart alternativ till dagens lösningar.