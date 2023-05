Här tar Sverige upp kampen mot AI-jättarna

Logga in

Robotar står uppradade längst den gröna fotbollsplanen i miniatyrstorlek på Linköpings universitet. Det är här de brukar öva inför Robot-VM i fotboll och Fredrik Heintz, som är professor i datavetenskap, justerar en av robotarnas armar.

– Det finns tre huvudproblem. Att förstå sin omvärld, och det är lättare med tal än video, samt att röra sig och att integrera med folk, säger Fredrik Heintz.

Han skrattar till när en av robotarna svarar med att blinka och gå in i felläge. Utvecklingen går framåt, men inte utan bakslag.

– Om man har jobbat med robotar ett tag så är det sista man oroar sig för att de ska ta över världen.

Ändå är det just en sådan debatt som blossat upp under de senaste månaderna. I spåren av att AI-chattrobotar som Chat GPT slagit världen med storm har tunga experter varnat att vi riskerar att tappa kontrollen över den snabba utvecklingen.

Fredrik Heintz är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom WASP och koordinator för det Europeiska AI-nätverket Tailor med syftet att utveckla den vetenskapliga grunden för tillitsfull AI. Foto: Lars Lindqvist

Som ordförande i Svenska AI-sällskapet, som vill öka användningen av AI, håller Fredrik Heintz inte med. Han är däremot bekymrad över att ett fåtal personer håller i taktpinnen just nu.

– Den stora risken är att vi som samhälle inte klarar av att ta till oss teknologin och att det blir några få amerikanska bolag som styr utvecklingen. Det riskerar att bli väldigt ojämlikt.

Så hur står sig Sverige i dagens konkurrens?

Den kostymklädde Marcus Wallenberg ler på fotot tillsammans med Jen-Hsun Huang, grundare av det amerikanska chipföretaget Nvidia. De är omgivna av den svenska superdatorn Berzelius som är döpt efter den svenska vetenskapsmannen Jacob Berzelius.

Jen-Hsun Huang, grundare av det amerikanska chipföretaget Nvidia, tillsammans med Marcus Wallenberg. Nvidia står för teknik och Wallenbergstiftelserna finansierar. Foto: Jon Hollström.

Nvidia står för tekniken till datorn som är en donation till Linköpings Universitet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som även står bakom satsningen WASP som är en samverkan mellan näringslivet och universiteten.

Med en budget på 6,2 miljarder kronor är det Sveriges största forskningssatsning och målet är att skapa en plattform för forskning inom AI, autonoma system och mjukvara ur vilken 600 nya doktorander ska utexamineras.

Det aktuella fotot togs nyligen i samband med att Berzelius expanderade.

Niclas Andersson, teknisk chef på Nationellt Superdatorcentrum, berättar att det sannolikt gör den till en av de hundra snabbaste datorerna i världen.

Det slukar i sin tur stora energimängder.

– I runda slängar drar NSC:s datahallar cirka 12 gigawattimmar per år och vi har en elräkning på runt 20 miljoner kronor per år. El är vår råvara och vi ska inte spara in på den utan istället använda den så effektivt och så bra som möjligt, säger Niclas Andersson.

Bild 1 av 2 Niclas Andersson, teknisk chef på Nationellt Superdatorcentrum, tillsammans med Henrik Henriksson. Foto: Lars Lindqvist Bild 2 av 2 Applikationsexperten Soumi Chaki berättar forskare kan använda Berzelius till att identifiera cancer och tumörer på medicinska bilder. Foto: Lars Lindqvist

Johanna Björklund, lektor vid Umeå Universitet, är involverad i ett av de mest krävande projekten där forskarna tränar en språkmodell som heter GPT-SW3. Man kan säga att det är en grundplåt till en svensk Chat GPT, om än i mycket mindre skala, och projektet utvärderas nu. Bakom satsningen står WASP tillsammans med AI Sweden, som är Sveriges nationella center för artificiell intelligens, och det statliga forskningsinstitutet RISE.

– Kommersialiseringen är inte aktuellt just nu. Det handlar om ett forskningsprojekt för att vi ska förstå hur tekniken fungerar. Ju större modellen blir desto mer människoliknande uppgifter kan man ge den, som att sammanfatta ett resonemang eller göra en logisk härledning, säger Johanna Björklund.

Johanna Björklund säger att det är ett stort problem att veta vilken data språkmodellerna tränats på och huruvida det är lagligt att använda materialet. Många frågetecken återstår ännu. Foto: Erik Abel

Flera internationella modeller fungerar på svenska, men Johanna Björklund menar att det är viktigt att vi lär oss tekniken och inte förlitar oss på andra länder.

– Språkmodellen kommer att spegla det den ser och om den har tränats på något som ger en rasistisk beskrivning så kommer den att bli rasistisk. Sekunden de kommersialiseras står vi inför frågor om vem som äger materialet och ansvarar för dem. Mycket av det juridiska behöver komma på plats.

En drönare navigerar genom rummet framför ett gäng doktorander. Autonoma system, som självkörande bilar och smarta transportsystem, påverkar allt fler branscher och ritar om industrin.

I mitten av rummet står Amanda Berg och gör rörelser som fångas upp av en sensor. Hon var själv anställd av ett företag när hon doktorerade.

– Nu jobbar jag med att bygga 3D modeller från satellitbilder. AI är ett hett område där det händer mycket, det finns hur mycket jobb som helst att göra, säger hon.

Bild 1 av 2 Ola Johansson, forskningsingenjör vid avdelningen datorseende vid institutionen för systemteknik, demonstrerar en drönare. Foto: Lars Lindqvist Bild 2 av 2 Amanda Berg. Foto: Lars Lindqvist

WASP, som fokuserar på grundforskning, har vigt en del av doktorandplatserna till företag som vill utbilda sina anställda. Bland partners finns aktörer som Ericsson, Saab, ABB och SKF som även har platser i styrelsen.

Det vill säga företag som ingår i Wallenbergs maktsfär, men även andra företag som EA Games, Volvo Cars och Sectra. Det är avkastningen från investmentbolagen Investor och FAM som finansierar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, där Sara Mazur är ordförande.

– Syftet är att stärka Sverige inom områden vi bedömer är kritiska för att svensk industri och samhälle ska vara konkurrenskraftigt och framgångsrikt framöver, säger hon och fortsätter;

–Jag skulle gärna se att det fanns en motsvarande satsning med publika medel i Sverige.

I robotlabbet konstaterar Fredrik Heintz att de flesta jobb kommer att påverkas, frågan är bara hur mycket. Han menar att de människor som effektivt lär sig använda AI kommer konkurrera ut dem som inte gör det.

Datorn Berzelius kräver såväl underhåll som en egen lokal för att få plats. Foto: Lars Lindqvist

Fredrik Heintz är samtidigt oroad över att svenska företag, och Europa i stort, kan få problem när USA och Kina drar iväg i AI-utvecklingen och investeringarna.

Vilket de redan gjort.

Under förra året sjönk dock de globala privata AI-investeringarna för första gången på ett decennium, till runt 935 miljarder kronor, enligt The AI Index Report från Stanford University. De privata investeringarna uppges ha uppgått till 47 miljarder dollar i USA, motsvarande 480 miljarder kronor, vilket var 3,5 gånger högre än i Kina. I år, när intresset för AI exploderat, har bland annat Microsoft stått för en investering på 100 miljarder kronor i Open AI, företagen bakom ChatGPT.

– Man ska definitivt vara orolig. Vi måste hitta sätt att konstruktivt använda tekniken för att kunna konkurrera. Vi behöver också vara med och driva utvecklingen så att vi inte bara blir passiva konsumenter och beroende av utländsk teknologi. Det kan gå väldigt fort och man ska definitivt vara på sin vakt och ta det på allvar.

Under Sveriges pågående ordförandeskap i ministerrådet är den kommande AI-förordningen, som ska säkra AI-system inom EU, ett av ärendena som ligger på bordet.

Här menar Fredrik Heintz att det är viktigt att ändå fortsätta gasa.

– Jag tror det är svårt att leda i reglering om man inte också leder i innovation. Om europeiska företag utvecklar nästa generations lösningar har vi större möjlighet att påverka dem så att de ligger i våra intressen och värderingar.