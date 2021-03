Hemarbete bra för Kappahls statistik: ”Helt klart en ny nivå”

När DN intervjuade Elisabeth Peregi i slutet av mars i fjol hade hon på kort tid sett dagskassorna minska med 70 procent – och i två av fem länder var alla butiker stängda. Samtidigt hade företaget försökt styra om sin sin produktion efter smittläget från Kina till Indien och Bangladesh, och sedan tillbaka igen. Nu ett år senare säger hon:

– Det är fortfarande lite ”hela havet stormar” över försäljningen. Vi hade en mycket bra sommar, med sedan kom andra vågen i höstas och det blev nya stängningar. I Polen uteblev julhandeln, vi hade stängt där hela januari.

En räddningsplanka för Kappahl har varit att andelen internetköp har ökat från 5 procent till 15 procent. Och svenskarnas hemmaarbete syns i statistiken.

– Vi har fördubblat vår försäljning av herrpyjamasbyxor under pandemin. Näthandeln kommer att minska sin andel en aning när folk hittar till affärerna, men vi har helt klart nått en helt ny nivå.

Elisabeth Peregi, vd Kappahl. Foto: Cecilia Hallin

Enligt Peregi tappade Kappahl, med cirka 3.500 anställda i Sverige, Finland, Norge, Polen och Storbritannien, totalt sett 15 procent i försäljning under fjolåret – men lyckades ändå hålla ungefär samma lönsamhet. Receptet:

– Extrem kostnadskontroll, vi tvärbromsade med allt. Minskad marknadsföring, stoppade utvecklingsprojekt, omförhandling av hyror och andra avtal. Vi har haft permitteringar i flera länder, vi har dragit ned på extraanställda och vikarier, säger Elisabeth Peregi.

När pandemin slog till förra vintern hade Kappahl stark försäljningsmedvind och skulle sjösätta en internationell expansion med hjälp av ny onlineplattform. Den lades på is, men nu är planeringen igång igen.

– I dag kan man bara beställa varor på nätet från de länder där vi har butiker, plus från Danmark. Nu ska vi in på flera marknader och även börja sälja via andras plattformar. Det finns intresse både i och utanför Europa, vi håller på att planera för detta just nu. Det kommer inte att bli någon ökning av fysiska butiker den närmaste framtiden.

Elisabeth Peregi menar att pandemin tvingade bolaget att minska sin sårbarhet genom att inte tillverka alltför mycket av samma produkt i ett enda land. Den ordningen kommer man att värna även när virushotet dämpats.

– Vi har överhuvud taget byggt in en större flexibilitet i företaget, har blivit mer snabbfotade och vågar utmana de beslut vi tog bara för någon vecka sedan om det behövs. Och vi vet nu att det går att korta ledtiderna mellan design och färdigt plagg.