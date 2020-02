Henrik Brandão Jönsson: Så påverkas svenska pensionärer av Portugals nya skatteregler

Vad tycker portugiserna om skatteförändringarna?

Sedan skattebefrielsen trädde i kraft för svenska, finska och franska pensionärer 2009 har tiotusentals EU-pensionärer köpt fastigheter i Portugal. Den ökade efterfrågan på bostäder har lett till att hyrorna i Lissabon ökat med 75 procent och trängt ut delar av befolkningen i förorterna. Fastighetspriserna har stigit. Om man slår ut ökningen på alla fastigheter i Portugal har värdet ökat med 16,6 procent enligt BIP, Banco Internacional de Pagamentos. Mot den bakgrunden jublar många portugiser i dag och hoppas att strömmen av förhållandevis välbärgade mattas av.

Hur mycket väntas portugisiska staten få in?

Det är osäkert hur mycket pengar Portugal kommer att få in på grund av den nya skatten. Totalt rör det sig om cirka 30.000 EU-pensionärer som nappat på den portugisiska skattebefrielsen och av dem är cirka 4.000 svenskar. De flesta bor i badorterna Estoril och Cascais på den portugisiska rivieran, vid Atlantkusten endast några mil utanför Lissabon. Med tanke på att flera svenska näringslivstoppar flyttat till Portugal de senaste åren kan landets socialistregering räkna med att få in flera miljoner kronor i skatt. Sedan tidigare bor Handelsbankens tidigare vd Anders Bouvin, Telias förre vd Lars Nyberg och Sandviks ordförande Johan Molin i landet och under förra året flyttade även Sedana Medicals tidigare vd Michael Ryan hit. Enbart Lars Nyberg beräknas ha sparat 25 till 30 miljoner kronor på sin flytt.

Bild 1 av 2 Telia Soneras vd Lars Nyberg Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT Bild 2 av 2 Foto: Christine Olsson/TT Bildspel

Kommer svenskarna och andra rika utlänningar att fly Portugal nu?

Nej. Den nya skatten är endast på 10 procent. Den skatten kommer inte nämnvärt påverka livet för de rika svenskarna på den portugisiska rivieran. Vad som däremot kan bli konsekvensen är att strömmen av rika svenskar till Portugal mattas av. Det tror i alla fall de svenskar i Portugal som DN varit i kontakt med. Sveriges finansminister Magdalena Andersson (s) har tidigare kallat den portugisiska skattebefrielsen för ”orättvis” och stigmatiserat de svenskar som flyttat till Portugal. Många svenska pensionärer i Portugal har drabbats av så kallad ”flyttskam” och inte velat berätta att de flyttat till Portugal.

Kommer den nya skatten att vara retroaktiv?

Nej, svenskarna kan andas ut. Skatten kommer att träda i kraft i år och inte vara retroaktiv. Enligt SCB:s siffror ökade antalet svenska pensionärer som flyttat till Portugal från 777 personer under 2017 till 786 personer under 2018. Samtidigt visar statistik från Fastighetsbyrån att antalet husköp under 2018 var endast 637. Det är en minskning med nästan 15 procent jämfört med 2017.

