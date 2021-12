Het ekonomi i Göteborg – lättare för utrikesfödda få jobb

På måndagen annonserade betaltjänstföretaget Klarna att de öppnar ett utvecklingscenter i Göteborg där det kan komma att anställas 500 personer. Det är det senaste uttrycket för ett näringsliv i staden som kör för fullt just nu.

I det kommunala Business Region Göteborg, BRG:s sista konjunkturrapport för året landar mätaren av den ekonomiska aktiviteten på indexsiffran 116,3. Allt över index 110 betraktas som högkonjunktur.

Rapporten avser läget under tredje kvartalet och det är i det närmaste oförändrat jämfört med kvartalet före. Utsikterna för nästa år beskrivs som fortsatt goda. Viktigast för Göteborg är som vanligt exporten, särskilt den till USA, och den går på högvarv. Prognosen för nästa års så kallade viktade tillväxt är 4,0 procent i de länder som står för nästan 80 procent av regionens export.

BRG:s rapport ser få moln på himlen över huvudtaget när det gäller efterfrågan. Handel, tjänstesektor, tillverkning och byggsektorn tuffar alla på bra, skriver man.

Bekymren handlar mer om olika brister, som välutbildad arbetskraft, flaskhalsar i logistikflöden för till exempel halvledare – och inte minst höjda priser på energi.

– Möjligen att nya virusvarianter också kan ställa till. Men riskerna för regionens konjunktur är inte överhängande. Det finns stor anledning till optimism, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Business Region Göteborgs konjunkturrapport presenteras av analytikern Peter Warda och etableringschef Henrik Einarsson. Foto: Jessica Humleklo

Utöver Klarnas etablering har Svenska Mässan beslutat att återanställa 150 personer efter pandemikrisen och Polestar, den Volvodelägda elbilstillverkaren, behöver hundra fler till huvudkontoret. Uppmärksammat är också att arkitektbyrån White söker 30 nya medarbetare i just Göteborg. Och Volvo Cars anställer omkring 200 i ett nytt helgskift.

Arbetslösheten i Göteborgsregionen låg i november på 6,3 procent. Det är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Det är alltså fortsatt snäppet lägre än i Stockholmsregionen (6,8 procent, -1,6). Malmöregionen hade 9,6 procent arbetslösa (-1,9).

Kraftigast minskar arbetslösheten bland utrikesfödda, men även bland ungdomar. Men nivåerna är fortsatt klart högre än bland inrikesfödda. I november var arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar i Göteborgsregionen 17,8 procent. Det är 5,3 procentenheter lägre än året innan. För hela gruppen utrikesfödda ligger arbetslösheten dock fortsatt högt – 15,2 procent. Motsvarande siffra för landet som helhet var 17,9 procent.

För Göteborg är besöksnäringen mycket viktig, inte minst för just jobb till unga. Resandet tycks sakta återhämta sig. Under perioden augusti till oktober hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt drygt 265 000 passagerare per månad, upp 156 procent jämfört med samma period 2020. Hotellens beläggningsgrad ökade till 60 procent under tredje kvartalet i år, att jämföra med 37 procent samma tid i fjol.

– Besöksnäringen verkar ha kommit igång bra, vilket är mycket glädjande, men har en bit kvar till ett normalläge. Den ökade smittspridningen och nya åtgärder för större sammankomster inomhus innebär tråkigt nog att denna hårt drabbade sektor fortsätter att prövas tufft, säger BRG:s etableringschef Henrik Einarsson.

Karlatornet på Lindholmen på Norra Älvstranden växer sakta men säkert upp mot sina planerade 245 meters höjd. Foto: Lars Näslund

Den som rör sig i Göteborg i dag ser mängder av byggkranar. Drygt 260 000 kvadratmeter kontorsyta ska tillkomma de närmaste två åren. Men: Nu kommer signaler om att det blir svårare att hyra ut. Konjunkturrapporten hänvisar till JLL:s fastighetsmarknadsdata där den så kallade vakansgraden tredje kvartalet ökade med 2,5 procentenheter till 9,2 procent.

Bedömningen är att vakanserna på ett års sikt främst kommer att öka på Norra Älvstranden och i västra Göteborg. På Norra Älvstranden räknar man även med något sjunkande kontorshyror.