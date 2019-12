Historisk dom för människoexploatering – fängelse för krögare

Norrköpings tingsrätt dömer även krögaren till att betala skadestånd för kränkning och utebliven lön på över 100.000 kronor till ett ungt par från Bangladesh, som enligt domen ska ha utnyttjats av honom.

Enligt tingsfiskalen Rebecca Haenflein, som varit domstolens ordförande i målet, har krögaren utnyttjat det unga parets svåra situation som nyanlända och bostadslösa.

”Målsägandena var nyanlända i Sverige, saknade all kännedom om svenska förhållanden och var utan bostad. De har vidare utsatts för hot av restaurangägaren”, skriver hon i en kommentar.

Krögaren har nekat till brott och enligt hans försvarsadvokat har det nyanlända unga paret inte arbetat för krögaren utan bara fått hjälp med bostad.

Det unga paret – båda i 25-årsåldern – hade nyligen anlänt för att jobba och studera i Sverige. De har enligt domen jobbat för krögaren under två månader hösten 2018.

Tingsrätten finner det även bevisat att det rörde sig om långa arbetsdagar på 11–12 timmar per dag, 6–7 dagar per vecka. Ersättningen det unga paret fick har av domstolen beräknats vara värd 19 respektive 28 kronor per timme.

Detta är ”uppenbart orimliga villkor”, enligt Haenflein.

Den misstänkte krögaren ska när det unga paret konfronterade honom bland annat ha riktat ett vapen eller en vapenattrapp mot dem och även hotat med misshandel.