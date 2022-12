Historiska konkursnivåer i krogbranschen

Mitt i centrala Umeå gapar lokalen till den afrikanska restaurangen Zaion tom. I november beslutade ägaren Mike Tekeste att stänga restaurangen.

– Jag är hjärtekrossad, säger han som drivit restaurangen i fyra år.

Under september och oktober har antalet konkurser inom logi och restauranger skjutit i höjden. Under oktober i år gick 80 företag i konkurs inom restaurangnäringen vilket är historiskt högt, enligt statistik från tillväxtanalys. Endast under pandemins inledande tre månader var konkurserna fler.

Restaurang Zaion har ett av de bästa lägena i Umeå och hade ofta många gäster, i dag står den tom. Foto: Erik Abel

Det finns flera anledningar till är att konkurserna nu ökar igen.

– Restaurangernas kostnader galopperar, säger Thomas Jakobsson ekonomichef på Visita, och fortsätter:

– Det är ökade råvarupriser, skattehöjningar och elpriser. Samtidigt är hushållens ekonomi under stor press.

Restaurangbranschen har de senaste åren åkt ekonomisk berg- och dalbana. De första månaderna av pandemin ökade konkurserna till rekordnivåer för att relativt snabbt återgå till mer normala nivåer. När restriktionerna släppte i början av 2022 ökade vinsterna rejält men nu är kurvan på väg ner igen.

Under 2023 väntas det bli ännu värre när flera hotell och restauranger drabbas av tuffa skattesmällar.

– Under pandemin hade företagen chans att skjuta på skatteinbetalningarna, något som nu ska betalas tillbaka, säger Thomas Jakobsson och fortsätter:

– Totalt är det ungefär 7 000 företag inom besöksnäringen som är skyldiga Skatteverket 4,3 miljarder kronor, det är väldigt mycket pengar.

Thomas Jakobsson ser med oro på hur i stort sett alla siffror pekar på negativa resultat för besöksnäringen. Foto: Visita

Dessutom väntas hyreshöjningar för många. Det finns en klausul i avtalen som räknar upp hyrorna utifrån inflationen i oktober månad, som då var på 10,9 procent.

Samtidigt kommer det blir svårt med intäkter. En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Nordea, visar att mer än varannan svensk kan tänka sig dra ner på restaurangbesök, hämtmat och fika.

För Mike Tekeste, ägare till restaurangen Zaion i Umeå, blev till slut ekonomin för ansträngd. I november blev han tvungen att stänga.

– Det blev en kalldusch. Vi satt och tittade på vår budget och den gick bara minus och minus, även om vi hade bra ruljans på gäster. Vi hittade inte balansen mellan priserna på inköp och försäljning, säger han.

För att lösa problemet ändrade Mike Tekeste menyn flera gånger, allt eftersom priset på olika råvaror steg. Men till slut gick inte det heller.

– Det känns som att mitt hjärta är krossat för jag har jobbat och slitit för det här 20 timmar om dagen, berättar han.

Mike Tekeste är i dag handläggare men längtar tillbaka till livet som krögare. Foto: Erik Abel

I dag jobbar han som handläggare via ett konsultbolag till Arbetsförmedlingen och coachar arbetssökande, men helt avskräckt från restaurangbranschen är han inte.

– Det vore en dröm att få öppna en liknande restaurang igen, om inflationen blir bättre och ekonomin börjar återhämta sig igen, säger han.

För att branschen ska klara de ekonomiska utmaningarna anser inte Thomas Jakobsson att branschen behöver något nytt stöd eller bidrag.

– Det som definitivt inte behövs i branschen är fler ökade kostnader. Här har staten ett ansvar. Det är helt fel läge att höja arbetsgivaravgifterna för unga och alkoholskatten, säger han och tillägger:

– Man bör också se över återbetalningsvillkoren för de uppskjutna skatteinbetalningarna. Det kommer annars att leda till att arbetslösheten ökar. Speciellt bland grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.