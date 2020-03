Historiskt börsras trots stödåtgärder

I ett försök att förhindra fortsatta börsfall kom USA:s centralbank Federal Reserve med beskedet att de tillför 1.500 miljarder dollar i stödåtgärder till USA:s banksystem. USA:s president Donald Trump höll även två tal i veckan där han försökte lugna investerare och fallande börs. Men effekten tycks ha blivit den motsatta. Feds stödåtgärder anses otillräckliga och Trumps besked om att stoppa alla flygningar från Europa gav en tydlig signal om allvaret i krisen med det nya coronaviruset.

På torsdagen föll därmed Dow Jones industriindex med 10 procent, medan även S&P 500 rasade med 9,5 procent, den största nedgången sedan det berömda börsraset i oktober 1987.

På Vita huset pågick det intensiva diskussioner in i det sista, då flera rådgivare till Trump varnade för att beskedet om inreseförbud från Europa kunde leda till just ett historiskt börsras, enligt Bloomberg Businessweek. Flera nyckelpersoner i administrationen övertygade dock Trump om att genomföra förbudet.

Själv har Trump och många av hans ekonomiska rådgivare, som Larry Kudlow, länge sagt att den ekonomiska kris som orsakas av coronaviruset kommer att bli kortvarig. Men allt mer tyder nu på motsatsen. Börsraset riskerar att blottlägga strukturella problem i den amerikanska ekonomin, med hög belåning på många stora företag och stora skulder bland konsumenter. När vinsterna krymper på många företag och avskeden tilltar först i resebranschen och sedan sprider sig till andra sektorer är risken att både konsumtion och investeringar minska drastiskt. Först under den senaste veckan tycks allvaret med coronavirusets kris ha sjunkit in i bland makthavare i Washington och på Wall Street. Börsraset sammanföll med en rad beslut om att stänga stora arbetsplatser, skolor, universitet och gym, samtidigt som stora evenemang och sammankomster stoppas. Basketligan NBA och hockeyligan NHL tar paus på obestämd framtid, hundratals stora idrottsevenemang, festivaler, konferenser och konserter ställdes även in under veckan. De flesta stora museer runtom i landet har stängt.

Flera sajter för att beställa hem livsmedel kraschade även på onsdagen och torsdagen, då oroade konsumenter försökte lagra upp på matvaror.