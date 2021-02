Historiskt bra resultat för DN

Läsarna har formligen strömmat till DN under det gångna pandemiåret. Viljan att ta del av kvalitetsjournalistik i tider av kris är en av anledningarna till Dagens Nyheters goda resultat för 2020 som landar på 202 miljoner kronor, en kraftig ökning jämfört med 2019 då resultatet var 117 miljoner.

– För oss är det ett bevis på att journalistisk kvalitet lönar sig. DN satsar på ett så starkt och trovärdigt innehåll att läsarna är beredda att betala för det, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.

DN:s vinstmarginal ligger på 15 procent och inte sedan år 2000 har tidningen nått en så hög resultatnivå.

– Det är ett av de bästa resultaten i branschen, kanske det bästa, och ett kvitto på att DN:s strategi fungerar. Vi använder den ekonomiska styrkan till att ytterligare stärka tidningen, senast genom en rad nyanställningar av reportrar och redaktörer och genom att öppna en ny redaktion i Malmö, säger Bonnier News vd Anders Eriksson.

Dagens Nyheter valde under coronakrisen att öppna DN.se så att läsandet blev gratis för alla som ville ta del av rapporteringen om pandemin. Det initiativet gjorde att 300.000 personer tecknade en provprenumeration under 2020, och en fjärdedel av dem valde att stanna som prenumeranter. Totalt har DN nu 366.000 prenumeranter, det högsta antalet på ett par decennier, och merparten är helt digitala.

– Tillströmningen beror på att journalistiken står i centrum för vår verksamhet. Vår väg framåt är att ständigt satsa på det redaktionella innehållet: att vara på plats där det händer, att ha korrespondenter i världen, att göra de viktigaste granskningarna och berättelserna om vår samtid, att ha en levande kultur- och opinionsjournalistik, bland mycket annat, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.

Dagens Nyheter avstod förra året från totalt 65 miljoner kronor i olika statliga stöd som man varit berättigad till.

Under 2020 valde Bonnierkoncernen att lösa in pensionsstiftelserna i flera av koncernens dagstidningar, åtaganden mot anställda som byggts upp under lång tid. Denna förändring kommer som en stor engångseffekt i årsredovisningen att påverka DN:s legalt redovisade resultat negativt.