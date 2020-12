Historiskt låga boräntor – lägsta sedan 2005

Den rörliga räntan (tre månader) på nya avtal låg samtidigt på 1,48 procent i snitt, den lägsta sedan slutet av 2018.

Samtidigt visar SCB-siffrorna att bankernas utlåningstakt till hushållen låg på plus 5,3 procent jämfört med samma månad i fjol, ungefär samma ökningstakt som under hela 2020. Utlåningstakten till bostadslån har däremot ökat under året.

