Historiskt rekord för matvarujätten Axfood

Logga in

Logga in

Under årets andra kvartal uppgick Axfoods nettoomsättning till nästan 21 miljarder kronor, att jämföra med 18,5 miljarder kronor för motsvarande kvartal i fjol. Ökningen kan delvis förklaras av de kraftiga prisökningarna men vd Klas Balkow har också andra förklaringar:

– Det vi gör uppskattas av våra kunder. Vi visar ju en tillväxt på nästan 17 procent medan resten av marknaden växer nio procent. Jag tänker mer på det – än att vi har en omsättning som vi inte har haft tidigare, säger han.

Omsättningen var ungefär vad analytikerna hade förväntat sig. Rörelseresultatet på 878 miljoner kronor – jämfört med 789 miljoner kronor för motsvarande period i fjol – var dock en bättre vinst än vad marknaden trodde före rapport.

– Vi har fler kunder i våra butiker men Willys är framför allt den stora drivaren i det här kvartalet, de har vuxit med 20 procent vilket beror på att Willys ambition om att ha den billigaste matkassen.

Lönsamheten för koncernen var ungefär den samma som i fjol, med en marginal på 4,2 procent.

Bild 1 av 2 Foto: Claudio Bresciani / TT Bild 2 av 2 Foto: Anette Nantell

Att lågpriskedjan Willys står för den stora ökningen i omsättningen, påverkar det marginalerna?

– Ja, i den aspekten att vi är i en lågmarginalbransch. De prisökningar vi har fått från våra leverantörer har vi inte kunnat höja på motsvarande sätt i butiksled. Så våra bruttomarginaler är ner något men ju fler kunder vi får desto mer kan vi hålla en hygglig lönsamhet framöver, säger Klas Balkow.

Inom dagligvaruhandeln generellt blir försäljningen allt mer kampanjstyrd. En del av kampanjerna står leverantörerna för, och de faktureras efter avslutade kampanjer. Eftersom dagligvaruhandelns marginaler har varit i fokus är frågan om ersättningen från kampanjerna kommer senare, vilket skulle indikera att bruttomarginalen egentligen är högre.

– Så är det inte, det är inbyggt i bruttomarginalen som vi redovisar, säger Klas Balkow.

Logistikcenter i Bålsta

Under året ska Axfood öppna 10-15 nya butiker. Investeringarna väntas fortsatt landa på strax under 2 miljarder kronor. Det gigantiska logistikcentret i Bålsta – som är huvudägaren Axel Johnsons största investering under sin hundraåriga historia – har kostat runt 3 - 4 miljarder kronor, och kommer att reformera hela logistikkedjan i koncernen.

Axfood bedömer att den investeringen kommer att ge besparingar på 200-300 miljoner kronor med start andra halvåret 2024, för att därefter öka till 300-400 miljoner i besparingar när logistikcentret når full kapacitet.

– Vi automatiserar våra verksamheter och blir mer datadrivna. I slutändan kommer det att leda till att vi kan ha bra priser, säger Klas Balkow.

I medier har det rapporterats om tomma hyllor i vissa butiker hänförligt till det nya logistikcentret.

– De första tio veckorna gick fantastiskt bra, sedan hamnade vi i ett antal mindre utmaningar. Det är nya arbetssätt som har påverkat ett mindre antal butiker. Den totala påverkan på Axfood har ett mindre än en procent. Ett fåtal butiker har fått en större påverkan, och det beklagar vi.

Omotiverade prishöjningar i livsmedelsbranschen har diskuterats under året och Konkurrensverket ser över om det finns osund konkurrens.

– När det gäller Konkurrensverksutredningen har man tidigare konstaterat att det finns god konkurrens. Ur mitt perspektiv upplever jag att det är väldigt hård konkurrens. Det är en kamp om kunderna varje dag, säger Klas Blakow.

Börsen gillade rapporten och Axfood-aktien steg med nästan tio procent under fredagens eftermiddagshandel.