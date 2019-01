H&M:s vd om klimatet: ”Vi ska inte sluta konsumera”

Under hösten lade H&M drygt en halv miljard kronor på att förbättra leveranserna för att kläderna snabbare och smidigare ska kunna nå kunderna. Stora delar av pengarna gick till tre nya lager i Tyskland och Polen med totala ytor på 230.000 kvadratmeter och till att byta ut den tyska sajten. Resultatet visade minus men Karl-Johan Persson säger att satsningen kommer att löna sig.

– Vi kommer att förbättra leveranserna, ha större kapacitet och på så sätt kunna möjliggöra en bättre försäljning, säger han.

I dagsläget erbjuder H&M leverans dagen efter beställning på elva marknader, däribland Sverige, Tyskland och USA. På några av dessa pågår försök med leverans samma dag. Detta ska lanseras på fler marknader under nästa 2019.

Finns det en motsättning mellan snabba leveranser och hållbarhet?

– Vi vill ha flera alternativ med bra standardleveranser, expressalternativ och tidsbestämda leveranser. Vi tittar också på att lägga till ett hållbarhetsalternativ med miljövänligare leveranser, gröna leveranser.

På vilket sätt?

– Det skulle kunna vara att se om kunderna är beredda att vänta lite längre om leveransalternativet är miljövänligt. Det skulle också kunna vara att se över vilken typ av bilar som används. Men det är inget vi har introducerat ännu, säger Karl-Johan Persson.

H&M:s fortsatta öppningar av fysiska butiker i en tid då kunderna köper allt mer på nätet har ifrågasatts. Under år 2019 framgår att modekedjan får ytterligare tillskott av butiker med 175 stycken, där nästan hälften av dem kommer att vara för de nyare märkena som går internt går under namnet “New Business”. Majoriteten av dessa märken säljer plagg av bättre kvalitet till högre priser än det klassiska H&M-varumärket. Dessutom satsar kedjan på ett koncept som går under namnet “Take Care” som inkluderar bland annat kläd– och skovård, exempelvis skrädderitjänster.

Är det här ett tecken på att ni tar ett steg bort från “fast fashion” (snabbmode)?

– Nej. Vårt hållbarhetsarbete täcker samtliga varumärken. Jag gillar inte begreppet ”fast fashion”. Vad vi vill göra med H&M är att fortsätta erbjuda kunder bra priser. Det finns inget ohållbart i att göra mode demokratiskt. Vi vill göra produkter av god kvalitet till bra priser. Från vår sida finns inget intresse av att plaggen inte ska hålla.

Han fortsätter:

– Vi vill ha en klimatpositiv värdekedja med förnybar energi, energieffektivitet och klimatkompensation. Kan vi göra det samtidigt som vi också sluter kretsloppet av hållbara material, då finns det inget ohållbart i H&M:s affärsmodell, säger Karl-Johan Persson.

H&M har som mål att bli klimatpositiva till år 2040 och att bara använda hållbara material år 2030. Karl-Johan Persson säger att företaget är i fas med målen.

– Vi ska inte sluta konsumera eftersom det ger ekonomisk tillväxt. Jag tror innovation är lösningen. Inom några år tror jag att vi har återvunna material som har samma kvalitet och prisbild som konventionella material, säger han.

