Hög tid att betala restskatten

Av de 1,6 miljoner skattebetalare som efter årets deklaration hade ett underskott på skattekontot har 200.000 fortfarande inte gjort någon inbetalning.

Torsdagen den 12 november är sista dagen att betala in kvarskatten för de allra flesta. Att betala in för sent kan bli en dyr historia.

– Då tillkommer en kostnadsränta dag för dag, som på årsbasis är 16,25 procent, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Skulder som inte betalats före januari nästa år lämnas vidare till Kronofogden.

Enligt Skatteverket är det enklaste sättet att betala in kvarskatten att swisha pengarna till myndigheten. I år har beloppsgränsen höjts från 15.000 till 40.000 kronor per Swish-tillfälle och dygn när det gäller betalningar till Skatteverket.

– För att swisha behöver man logga in på ”mina sidor” på Skatteverkets hemsida, säger Eva Bodén.

Inbetalningen går också att göra via bankgiro.

Undantagen, som inte måste göra inbetalningen nu, är de som har väldigt små skatteskulder.

– Om man har en kvarskatt på under 100 kronor skickar vi inte ut något krav utan då kan underskottet ligga kvar på skattekontot. På ett sådant litet belopp blir det knappt någon ränta, säger Eva Bodén.

