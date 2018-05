Höga böter kan vänta för företag som slarvat med GDPR

Vem vet vad om dig? Från och med i dag, fredag, ska det bli tydligare. Alla som samlar in personuppgifter om dig måste berätta det. Om ett företag råkar veta att du har fyra barn, spelar tennis och gillar matlagning ska du vara informerad om att det har den informationen. Du ska även få veta om någon annan har kommit över uppgifterna.

– Alla krav som ställs i dataskyddsförordningen måste vara uppfyllda. Till att börja med måste man identifiera personuppgiftshandlingar och dokumentera dem. Alla som behandlar personuppgifter, som företag, föreningar och myndigheter måste gå ut med tydlig information om sin personuppgiftsbehandling till berörda personer, säger Camilla Sparr, jurist på Datainspektionen.

General data protection regulation (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). I Sverige har det funnits lagstiftning kring hantering av personuppgifter ändå sedan 1973 och är alltså inget nytt, men nu stärks den registrerades rättigheter ytterligare. Dessutom måste organisationer anmäla om uppgifterna har spridits till någon annan.

– Om det inträffar en incident, exempelvis att man utsätts för ett dataintrång eller tappar bort ett usb-minne med en stor mängd information på måste detta rapporteras till datainspektionen inom 72 timmar. Den skyldigheten har inte funnits tidigare så det är en ganska stor förändring, säger Camilla Sparr.

Nytt är också det som kallas för dataportabilitet, som innebär att den registrerade kan välja att flytta över sina uppgifter från en aktör till en annan. Det innebär också att man har rätt att få sina uppgifter raderade, med vissa undantag.

Det stora antalet mejl från företag med information om GDPR de senaste veckorna har varit av olika karaktär, där vissa vill att den som är registrad går in och godkänner de nya villkoren. Detta beror på relationen mellan personen och företaget, enligt Camilla Sparr.

– Tidigare har det kanske bara levt upp till PUL:s krav men med GDPR kan det finnas ett behov av att fräscha upp samtycket, säger hon.

Däremot krävs inget samtycket för den som redan är kund hos ett företag.

– Det kan bero på att företaget lutar sig mot en annan laglig grund, som exempelvis avtalsgrunden. Då räcker det med att gå ut och informera. Informationskravet finns för alla som hanterar personuppgifter. Därför kan det se olika ut, säger Camilla Sparr.

Notan kan bli hög för organisationer som struntat i att se över sina rutiner. Om reglerna inte efterföljs kan man straffas med böter på omkring 200 miljoner kronor eller fyra procent av omsättningen, beroende på vilket som är det högsta beloppet.

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen började informera sina medlemmarna om de nya reglerna för ett halvår sedan.

– Vi informerade om att det kan finnas anledning att se över sina register. Det har inte kommit speciellt många frågor så det verkar som om de flesta har bra koll, säger Daniel Emilson, tf kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Till Sveriges byggindustrier har fler vänt sig för frågor. Främst har det handlat om vad som förväntas, enligt kommunikationschefen Håkan Lind.

– Företagarna förstår att det är något som måste hanteras men man är osäker på vad det betyder rent kontkret, säger han.

