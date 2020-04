Höghastighetståget till Stockholm får 2,05 i restid – Göteborgs central behöver bygga längre perronger

Läget just nu indikerar samtidigt att:

• En underjordisk station byggs vid Landvetter flygplats, även om Trafikverket fortsatt håller öppet för att den placeras ovan jord.

• Västsverige trycker på för att den nya stad med 25.000 invånare som planeras någon kilometer väster om flygplatsen, ”Landvetter Södra”, också ska kunna få en station i framtiden.

En visionsbild från den planerade staden Landvetter Södra. Foto: Krook & Tjäder arkitektbyrå/Härryda kommun

Medan det politiska Sverige har fokus på pandemin går planeringen för höghastighetsjärnvägen lite i skymundan in i ett konkret skede. Visserligen återstår de övergripande besluten om finansieringen, och majoriteten i riksdagen för 230-miljardersinvesteringen – den kostnadsnivå som kalkylen indikerat – är fortfarande svag.

Men pengarna till tre delsträckor i det totalt 71 mil långa bygget är till viss del framme. Den så kallade Ostlänken, de 16 milen Järna-Linköping, har planerad byggstart om två år.

En karta med de stationsorter som Sverigeförhandlingen föreslog. Mölnlycke är nu struken, Mölndal har tillkommit. Foto: Sverigeförhandlingen

Näst på tur står Göteborg-Borås med byggstart om fem till sju år. Men planeringen är en enorm apparat i sig och coronakrisen har tvingat Trafikverket att ställa in de samrådsmöten som man bjudit in allmänheten till under våren, i stället hålls informationen digitalt.

Enbart denna sträcka, en sex mil lång dubbelspårig järnväg för hastigheter upp till 250 km/h – det blir inte toppfarten 320 km/h här, det är redan beslutat – beräknas kosta 30-40 miljarder. Än så länge ligger endast 3,77 miljarder på bordet.

Det här är Trafikverkets officiella karta över utredningsområdet för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås. Det mörkare fältet är den teoretiskt tänkbara ytan där spåren kan dras. På kartan syns även den befintliga Kust-till-kustjärnvägen. Foto: Trafikverket

Först nästa höst ska byggplanen, den så kallade lokaliseringsutredningen, vara klar. Men flera av de stora knäckfrågorna avhandlas just nu intensivt.

En skiss över idén som Västra Götalandsregionen lagt fram om ett kort spår (i rött) som skulle koppla samman Kust-till-kustbanan med höghastighetsjärnvägen söder om Mölnlycke.

Det står redan nu klart att regeringens press på att sänka kostnaderna kan komma att göra en del besvikna; förhoppningar om att få en station blir inte av.

Men samtidigt har en idé från Västra Götalandsregionen om att också anlägga en kort sträcka nytt spår för att koppla ihop den nuvarande Kust-till-kust-banan med höghastighetsjärnvägen vid Mölnlycke sydost Göteborg, väckt intresse hos Trafikverket, som i ett färskt besked anser att förslaget bör utredas.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har satt hårt tryck på Trafikverket för att få ner kostnaden. Foto: Elin Åberg

Om den idén, döpt till förstärkningsalternativet, blir verklighet får plötsligt en rad mindre orter bort mot Borås tågpendling med halvtimmestrafik till Göteborg.

Därtill diskuteras att låta stationen vid Landvetter flygplats även bli en knutpunkt för bussar från Bollebygds och Marks kommuner.

Från 7 till 17 miljoner resor per år En ny stambana utan ytterligare stationer utöver Göteborg, Mölndal, Landvetter flygplats och Borås beräknas öka dagens cirka 7,6 miljoner resor/år i stråket till 13–14 miljoner resor/år. En kombination av ny och befintlig järnväg (det så kallade förstärkningsalternativet) beräknas ha potential att mer än fördubbla kollektivtrafikresandet i stråket till totalt 17,5–19,1 miljoner resor/år. Källa: Västra Götalandsregionen. Visa mer

I början av maj ska Göteborgs kommun skicka in sina synpunkter på det första samrådet. I de handlingar som DN läst framgår en rad detaljer om beslut som i praktiken redan är klara – och vilka stora frågetecken som återstår.

För att ha en chans att hävda sig i förhandlingarna med Trafikverket/staten har kommunerna och regionen krokat arm. Känsligast har varit kampen om stationslägena.

• Efter att man regionalt sedan många år sett en ny station i snabbt växande Bollebygd (Kråkered, invid R 40) som given, har man nu insett att det loppet är kört. 4 mars skrev Trafikverkets regiondirektör Jörgen Einarsson ett så kallat ställningstagande: ”Trafikverket bedömer inte att de nyttor som uppstår med ytterligare stationer på ny stambana delen Göteborg-Borås uppväger de nackdelar som det medför.”

Därför föll de ”små” stationerna I utredningsmaterialet framkommer att om stationerna Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd skulle byggas skulle restiden Borås-Göteborg för avgångar utan höghastighetståg öka med upp till tio minuter. Om man också måste ta hänsyn till höghastighetstågen skulle restiden bli 51-56 minuter. Med Bollebygd som enskilt tillkommande stationsort hade restiden Göteborg C-Borås varit 40 minuter för två tåg och 45 minuter för två tåg, att jämföra med 36 minuter utan ”extra” stationer. Visa mer

• Även Mölnlycke kan ge upp – men ändå inte.

Denna expansiva ort i Härryda tillhörde dem som Sverigeförhandlingen i sin slutrapport i december 2017 pekade ut som lämpligt stationsläge längs höghastighetsbanan. Men knappt ett år senare, i oktober 2018, var Mölnlycke försvunnet när Trafikverket publicerade sitt så kallade positionspapper.

Inspelet från regionen och kommunerna, som Trafikverket alltså nu visar intresse för, innebär att den nedlagda stationen i Landvetters samhälle på Kust-till-kustbanan öppnas på nytt. Därifrån skulle den nya staden, Landvetter Södra, få matning med bussar.

Men regionen och kommunerna har också enats om ett ”steg 2”: Att trycka på för att den nya staden längre fram ska kunna slippa bussarna och få en egen station på snabbspåret – om än inte betald av staten.

• Borås är Stora Huvudvärken.

Den kraftiga kuperingen runt staden gör spårdragning och station dyr och komplicerad. 2016 skrev Sverigeförhandlingen och staden avtal om ett ”centralt eller centrumnära stationsläge”, och av flera skäl lobbar både kommunen och regionen hårt för att stationen läggs på huvudbanan.

Ändå är, enligt uppgifter till DN, det huvudalternativ som Trafikverket fortsatt intresserar sig för en så kallad bibana in till staden medan huvudbanan passerar några kilometer söder därom.

• Ulricehamn blir förbikört?

Någon skarp utredning av hur banan ska dras vidare mot Jönköping finns inte ännu, endast en så kallad åtgärdsvalsstudie. Men sedan många år kämpar Ulricehamn, med 24.000 invånare, för att trots allt bli stationsort. Kommunen anser att tidigare avfärdanden bygger på felaktigt underlag. För Ulricehamns chans är det rätt avgörande hur höghastighetsbanan dras förbi Borås. Men enligt uppgifter till DN bedömer Trafikverket fortsatt att det blir billigare att dra spåren söder om sjön Åsunden, och därmed lämna Ulricehamn utan järnväg.

• Göteborgs central måste byggas ut

Det som ”varnats för” sedan flera år påminner Göteborgs stad om i sitt yttrande till Trafikverket: Ett par av perrongerna på centralstationen behöver förlängas rätt påtagligt, till 400 meter, för att dubbelkopplade tåg ska få plats. Det påpekas att staten behöver stå för kostnaden.

Mölndals stad väcker samma fråga i skrivelse till Trafikverket: Även där vill man planera för 400-meterståg.

Så här tänker sig Jönköpings kommun att höghastighetsjärnvägen ska dras till en ny station och stadsdel vid Munksjön söder om centrum. Foto: Jönköpings kommun.

• Jönköping får som de vill?

I ett dokument från december skriver Trafikverket att ”avgreningen mot Malmö sker i Jönköping i stället för i kopplingspunkt utanför Jönköping (resultat från tidigare trafikanalyser, ger stora kapacitetsvinster)”.

Jönköpings kommun har länge befarat att den stora station man planerat för vid Munksjön skulle gå dem förbi, men här synes alltså Trafikverket ha tänkt om.

Här är Trafikverkets skiss över den tänkta trafiken/antal tåg per timme (så kallad referenstrafik) i högtrafik, på den planerade höghastighetsjärnvägen. Foto: Trafikverket

• Stockholm-Göteborg på 2,05.

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och Göteborg på 2,05 timmar med direkttåg, det är fem minuter över det ”löfte” som först gavs.