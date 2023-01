Hogia-ägaren kliver av efter domen: ”Uppstod en Elvis Presley-situation”

Den viktigaste rollen, som dominerande aktieägare, behåller han dock ännu en tid, inför att den stiftelse som bildats i hans och hustruns namn ska ta över deras 70-procentiga del av aktierna.

I torsdags, 12 januari, kom Uddevalla tingsrätts dom i den extremt ovanliga familjetvisten där grundaren av det framgångsrika programvaruföretaget Hogia i Stenungsund hade stämts av dennes båda söner, ägare av 30 procent av aktierna.

Visserligen riktade tingsrätten påtaglig kritik mot huvudägarna själva och företaget och bedömde att det skett ”värdeöverföring i strid med aktiebolagslagens bestämmelser”. Men den avvisade det primära kravet i stämningen att Hogia AB skulle försättas i likvidation, med andra ord upplösas.

Sönerna i tvisten har ännu inte beslutat om de ska överklaga till hovrätten.

På måndagen informerade Bert-Inge Hogsved de omkring 650 anställda i ett mejl att han ”fattat beslutet att säga upp mina engagemang i Hogia AB. Det gäller själva anställningen i företaget, min roll som senior advisor som jag haft ett halvår, och mitt engagemang i styrelsen som dess ordförande sedan sommaren 2021”. Däremot kommer han ha ett fortsatt stort ägarengemang i företaget.

Bert-Inge Hogsved under den förberedande förhandlingen i tingsrätten i april 2021. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

I ett skriftligt svar till DN säger Bert-Inge Hogsved att när det blivit klart att ”vi verkligen hade vunnit i tvisten med sönerna, uppstod lite av en Elvis Presley-situation – It´s Now or Never. Och eftersom ingen någonsin lyckats fixa ett Never så fick det bli ett Now.”

I informationen till personalen nämner han att beslutet påverkats av att även 2022, när Niklas Rönn efterträtt honom som vd, blev ett ekonomiskt bra år, ”särskilt när man beaktar alla tråkigheter som skett i vår omvärld.”

Han lyfte också sin egen och hustruns ålder som en omständighet. Bert-Inge Hogsved fyller 79 i år.

Det faktum att de senaste åren präglats av rättstvisten med sönerna berör Bert-Inge Hogsved i personalmeddelandet och skriver: ”Tvisten har pågått i nästan tre år. Många gånger har jag tänkt ”Vad sysslar jag med, i slutet av ett 50-årigt framgångsrikt yrkesliv?”.

Hans eget svar på frågan blir att det inte känts möjligt att ”stiga av” tidigare med hänsyn till ”Hogias långsiktiga framtid som ett svenskägt företag...”.

