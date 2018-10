Fuskare med högskoleprovet kan få hårdare straff

Under flera års tid har flera myndigheter fört en kamp mot fuskarna. Totalt har ett hundratal personer avslöjats som fuskare under de senaste åren och i våras sprängde polisen en liga som sålt rätta svar till högskoleprovet för miljontals kronor. Bara år 2016 avslöjades 50 personer som fuskare.

Hittills har ett tiotal fuskare dömts för osann försäkran enligt normalgraden, ett brott som ger högst sex månaders fängelse.

Nu anser flera åklagare att brottet är systemhotande och därför bör betraktas som grovt då det i praktiken innebär att fuskarna myglar till sig utbildningsplatser på bekostnad av ärliga sökande.