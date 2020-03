Högt tryck på a-kassorna kan leda till lång väntetid

Lägre krav för a-kassa

Regerginen meddelade på måndagen att kraven för att få a-kassa sänks.

• Tidigare behövde en person ha varit medlem i tolv månader för att kunna ansöka om utbetalning från a-kassan, nu gäller tre månader.

• Kravet på arbetad tid sänks till 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

• Ersättningstaket blir högre. Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan den som jobbat heltid få upp till 26.400 kronor per månad om villkoren för inkomstbaserad ersättning är uppfyllda. Eller upp till 11.220 kronor per månad om villkoren för grundersättning uppfylls.

Källa: Sveriges a-kassor.