Hon får medborgarlön av finska staten

Sini Marttinen flyttade till Helsingfors för två år sedan efter flera år utomlands. Hon hade tagit en magisterexamen i ekonomi i Edinburgh och jobbat länge för ett danskt företag.

Men så kom dagen då det kändes rätt att flytta hem igen.

Marttinen tänkte att det skulle vara enkelt att få jobb. Hon hade ju en bra utbildning och jobberfarenhet.

Men marknaden var full av sådana som Sini, och hon hittade ingenting i sin egen bransch.

Så hon anmälde sig som arbetslös, fick stöd från Folkpensions­anstalten (motsvarande Försäkringskassan i Sverige), och började leta jobb. Samtidigt kastades hon in i den byråkrati som det innebär att vara arbetslös.

Så en dag kom ett brev på posten.

– Jag öppnade inte ens brevet först. Jag tänkte att det var något skattebrev som hörde ihop med mitt avsomnade företag. Men när jag äntligen läste brevet blev jag oerhört glad. Det kändes som en lottovinst, säger hon.

Sini Marttinen hade valts till en av 2.000 finländare som i två års tid skulle få medborgarlön, motsvarande 5.800 kronor per månad. Projektet har initierats av den nuvarande regeringen Sipilä, som består av Centern, Samlingspartiet och konservativa Blå Framtid (tidigare Sannfinländarna).

– Jag hade inte ens hört om det här försöket. Summan var visserligen ungefär densamma som jag fick i stöd varje månad, men det stod i brevet att jag inte behövde redovisa om jag fick korta anställningar, och det kändes oerhört lugnande.

Som arbetslös var Sini van med att hela tiden fundera på om det lönade sig att jobba. Den statliga byråkratin var snårig och varje euro skulle redovisas. Om månadsstödet drogs in – på grund av ett jobb – kunde det ta flera veckor att komma in i systemet igen. Arbetsintyg skulle skickas in, formulär skulle fyllas i.

– För mig gjorde medborgar­lönen allt mycket enklare. Jag vågade återuppliva mitt företag och kunde börja frilansa igen.

I dag har Sini jobb, med månadslön, som rådgivare för en stiftelse. Hon säger att hon inte längre behöver medborgarlönen, men den kommer att betalas ut oavsett fram till december i år, när försöket upphör.

I Finland har experimentet fått kritik för att det är kortsiktigt. Forskargruppen på Folkpensionsanstalten skulle gärna förlänga det.

Om medborgarlön skulle betalas till alla invånare anser många politiker att det borde regleras skatte­mässigt. Har man redan en nått viss inkomstnivå borde medborgar­lönen dras tillbaka i form av skatt.

– Det känns krångligt. De som har fasta jobb med bra lön behöver inte medborgarlön över huvud taget. Däremot tycker jag att det här systemet kunde ersätta den nuvarande stödformen för arbetslösa. Min upplevelse är att en medborgarlön uppmuntrar aktivitet eftersom det förenklar livet, säger Sini Marttinen.

En vanlig kritik mot medborgarlön är att det passiviserar män­niskor.

– Det tror jag inte på. Det är inte pengar man kan leva på. Det finns ingen som skulle välja 560 euro i stället för en riktig lön. Och de som är långtidsarbetslösa, som verkligen har svårt att få jobb, får ju redan motsvarande summa i form av sociala bidrag, så för dem förändrar det inte heller någonting. Men det är ett mycket enklare system än det nuvarande, säger Sini Marttinen.

