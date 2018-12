Efter framgångarna i höstens mellanårsval samlar sig nu demokraterna för att ordna flera utredningar om Donald Trumps företag och privata finanser. Letitia James, som har delstaten New Yorks högsta juridiska ämbete, lovar i en färsk intervju att inleda hårda utredningar av Trumps företag.

- Vi ska undersöka alla i hans närhet som brutit mot lagen, sade James till tv-kanalen NBC tidigare i år.

James, en frispråkig demokrat från Brooklyn, har sagt att hon kommer att prioritera granskningar av Trumps privata finanser, hans bostadsaffärer och ekonomiska kopplingar till Ryssland när hon tillträder i januari. Hon vill även undersöka om Trump ägnat sig åt olaglig korruption då hans företag och hotell tagit emot gåvor från utländska regeringar medan Trump varit president. Då Trumps företag är baserade i New York hamnar nu mycket av detta arbete på James bord. Även Adam Schiff, en inflytelserik demokrat som förväntas ta över ledarskapet i kongressens underrättelsekommitté i januari, har sagt att han vill undersöka Trumps företag. Bland annat vill Schiff kräva finanspapper från Deutsche Bank, som gav Trumps företag flera lån, för att se om de visar på olagliga transaktioner mellan Trump och Ryssland.

- Angelägenheten kring Deutsche Bank beror på att de har en historia av att tvätta ryska pengar, har Schiff till amerikanska NBC.

Vid en intervju med DN inför mellanårsvalet i höst lovade Schiff att undersökningar av Trumps privata finanser skulle bli en av hans viktigaste prioriteringar om demokraterna tog tillbaka majoriteten i representanthuset, vilket de också gjorde i valet.

Adam Schiff. Foto: Jae C Hong/AP

En rad skandaler har avslöjats kring Donald Trumps företag under året, vilket ökat trycket på ordentliga utredningar av hans privata finanser. En undersökning av New York Times visade att det pågått omfattande skattefiffel på hans företag i flera decennier. Granskningen tog även död på myten om att Trump skulle ha skapat sin förmögenhet på egen hand. Under Trumps valkampanj var ett av hans kärnbudskap att han visste hur man gör affärer och därmed även kan bli en effektiv politisk ledare. “Jag byggde själv det jag skapat”, sade Trump under valkampanjen. Bland anhängare var det också väldigt vanligt att hänvisa till just detta som ett skäl för att rösta på honom. I själva verket fick Trump ärva enorma förmögenheter från sin pappas företag. Från tre års ålder fick han motsvarande 200.000 dollar om året av pappa och han var miljonär redan som åttaåring, enligt New York Times.

Under valkampanjen hävdade Trump att han startade sin företagsverksamhet med “ett litet lån” på en miljon dollar från pappan. I själva verket fick han ett lån på motsvarande 140 miljoner dollar, varav det mesta aldrig betalades tillbaka. Totalt ärvde han omkring 413 miljoner dollar i dagens värde, vilket motsvarar 3,7 miljarder kronor. Trumps familj har, enligt New York Times, smitit från nästan en halv miljard dollar i skatt. Skatteexperter menar att företaget ägnat sig åt “systematisk ohederliga” metoder och kan ha brutit mot lagen.

Många av skandalerna som rör Trumps företag har hamnat i skuggan av den särskilde åklagaren Robert Muellers undersökning om Trump-kampanjens kontakter med Ryssland. Men de olika undersökningarna hänger också ihop. Sedan i mars i år har Mueller även granskat Trumps privata finanser, bland annat just genom att kräva finansdokument från Deutsche Bank. När Trump fick reda på detta ska han ha blivit ursinnig och skrikit till sina advokater “det här är bullshit”, enligt journalisten Bob Woodwards bok ”Fear“.

Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski /AFP

Trump har själv hävdat att han inte kan ställas inför rätta som sittande president, men det gäller inte hans företag. Efter att flera vittnen i Robert Muellers undersökning valt att samarbeta med utredningen för att få lindrigare straff ökar risken att Trumps företag ställs inför rätta. Det kan leda till ett knepigt scenario för Trump, där han antingen kan tvingas vittna under ed, eller bli den första presidenten någonsin som använder sig av konstitutionens femte tillägg, som befäster rätten att neka vittnesmål.

Före jul blev det även klart att Trump tvingas lägga ner sin välgörenhetsorganisation, Donald J Trump Foundation, efter att det avslöjats att organisationen utnyttjats för att gynna Trumps privata förmögenhet. Bland annat använde Trump organisationens finanser för att köpa en signerad hjälm från Tim Tebow, hans favoritspelare i amerikansk fotboll.

Trump kan nu krävas betala tillbaka 2,8 miljoner dollar till de som donerat pengar till organisationen.