Hotell delar personal med butikskedjor

Avbokningarna började trilla in runt den andra onsdagen i mars. Från att ha varit i stort sett fullbelagt stod Hotel Dannegården i Trelleborg plötsligt utan bokningar resten av våren.

När den lokala Ica Maxi-handlaren ringde för att boka av en konferens var han med andra ord inte ensam.

– Jag skämtade och frågade om han kanske behövde låna personal. Jag stod ju här med alla mina anställda och hundra procent avbokningar. Dagen efter ringde han och undrade om jag kunde skicka folk redan dagen därpå, berättar hotellägaren Katarina Ivholt.

Nu jobbar fem av hennes elva anställda tillfälligt i livsmedelsbutiken. Det räcker inte för att att täcka alla fasta kostnader, men gör att hon åtminstone inte behöver säga upp folk.

– Fördelen med en mindre storstad är ju att samarbetet är väldigt tätt. Jag ser det här som ett sätt att kunna behålla min personal, samtidigt som vi hjälper matvarubutiken som är hårt belastad i dessa tider, säger Katarina Ivholt.

För Ica-handlaren Anders Somstedt har hotellpersonalen blivit ett välkommet tillskott till den ordinarie personalstyrkan.

–Det här handlar inte om välgörenhet från vår sida. Vi har fler sjukskrivningar än vanligt och bunkringsbeteendet bland kunderna tycks hålla i sig. Hade inte den här möjligheten uppstått via hotellet hade vi behövt anlita ett bemanningsföretag, säger han.

Coronakrisen har lett till de högsta varselsiffrorna någonsin i Sverige. Bara under mars månad berördes 36.800 personer av varsel eller uppsägning enligt Arbetsförmedlingen - nästan dubbelt så många som under finanskrisen hösten 2008 då knappt 20.000 varslades som mest under en månad.

Värst är det för hotell- och restaurangbranschen, närmare 40 procent av alla varsel sker här. Många hotellägare går på knäna och tvingas permittera eller säga upp sin personal. Samtidigt skriker andra branscher efter arbetskraft.

De senaste veckorna har Arbetsförmedlingen sett en ny trend där företag inleder branschöverskridande samarbeten för att hjälpa varandra att matcha varslade med arbetsplatser i behov av personal.

–Jag har en känsla av att det är sådant som händer just nu, efterfrågan och utbud möts på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Det som inträffar är väldigt konkret, vi har sett flera positiva exempel där man helt enkelt utbyter medarbetare mellan varandra, säger Mona Mårtensson, biträdande regionchef på Arbetsförmedlingen Syd.

Ett annat skånskt exempel är butikskedjan Lidl som börjat timanställa personal från Nordic choice hotels.

– För vår del handlar det om att samarbeta och hjälpa till i kristider, men också om att själva stå rustade för framtiden. Vi vet ju inte hur den här krisen kommer att påverka oss i längden eller hur framtida personalbehov kommer se ut, säger Vernes Popara, distriktschef för Lidl i Malmö.

Det hela började med att han såg ett nyhetsinslag på tv om att Clarion hotel Malmö Live, som är en del av kedjan, tvingats varsla två tredjedelar av sin personal till följd av coronakrisen – 100 av totalt 150 anställda.

– Det här var när vi hade det som tuffast och var i akut behov av personal. Jag har rest mycket i arbetet tidigare och upplevt Nordic Choice-personalen som uppmärksamma och duktiga på att ta hand om sina kunder. Det var så jag kom på idén att sträcka ut en hand och anställa dem hos oss, säger han.

Nu kan den varslade personalen från hotellkedjan söka jobb genom Lidls interna kanaler.

Emelie Ivansson Foto: Anders Hansson

En av de första som nappade var 28-åriga Emelie Ivansson.

Det har bara gått drygt en vecka sedan hon blev varslad om uppsägning från jobbet som bokningsagent på Clarion hotel Malmö live.

När DN träffar henne står hon utanför Lidl-butiken i Arlöv och väntar på att skriva ett tillfälligt kontrakt som innebär upp till 30 timmars arbete i veckan.

– Varken jag eller någon av mina kollegor hade kunnat föreställa sig att det här skulle hända, det var en chock. Men jag tänkte att det var lika bra att agera direkt och fick numret till Lidl av min chef. Sedan gick allt fort, säger hon

Under de kommande månaderna ska Emelie Ivansson jobba med allt från att packa upp varor till att ta emot leveranser och ge service till kunderna i butiken.

–Jag är väldigt glad över att den här möjligheten dök upp, jag har erfarenhet från butiksarbete sedan tidigare och tror inte att omställningen blir så stor. Men på sikt är min högsta önskan att få komma tillbaka till Nordic Choice.

Det vill Jens Lyckman, vd på hotellanläggningen, också.

– Jag hoppas ju, och tror att det här ska vända. Nu gör vi vad vi kan för att behålla en god relation med personal som vi tvingats säga upp – vi hjälper till i den mån vi kan och hoppas att de ska vara tillbaka hos oss i tjänst så snart som möjligt, säger han.

Han berättar att hotellet även har inlett ett samarbete med Region Skåne som behöver lokalvårdare till sjukhusen, liksom vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. I veckan ordnas även en digital jobbmässa i syfte att matcha varslade med företag i behov av arbetskraft.

För att underlätta och möjliggöra utbytet av arbetskraft över branschgränserna försöker nu även Arbetsförmedlingen att bistå - bland annat har det på kort tid skapats en ny utbildning, ”servicevärd inom vården” där arbetslösa snabbutbildas för att kunna stötta upp i den hårt ansträngda vården.

– Framförallt handlar det om omsorgsdelen där vi hoppas att personer som i dag står till arbetsmarknadens förfogande ska kunna komma in som en kraft så att undersköterskor och sjuksköterskor ska kunna fokusera på sina jobb, säger Mona Mårtensson på Arbetsförmedlingen Syd.