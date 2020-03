Hotell kan sadla om till bostäder

Nio av tio hotellrum står tomma i Stockholm. Det visar statistik från branschorganisationen Visita. Hotellen tvingas hitta kreativa lösningar – om de ska klara av den ekonomiska förlusten av coronautbrottet.

– Vi har varslat nästan hälften av alla anställda. Det är en katastrof och vi behöver hitta sätt att behålla personalen, säger David Halldén på Elite hotels.

Tillsammans med några kollegor satte han sig ned. Förutsättningslöst började de att spåna idéer på hur de ska göra. Plötsligt föreslår en medarbetare att hotellen kan hyra ut sina rum till bostadssökande.

I stora delar av landet råder det bostadsbrist. Många människor vänder sig till marknaden för andrahandslägenheter. Tusentals personer använder sig av tjänsten Blocket bostäder.

Elite hotels har 39 hotell i olika delar av landet. Nu hyr alla ut sina rum månadsvis via Blocket. Hyresgästerna skriver på ett hyresavtal och får hyra rummen fram tills januari 2021.

– Förhoppningsvis kan man rädda fler hotelljobb på detta sätt. Det finns även en efterfrågan från andra hotellaktörer, säger Pernilla Nissler, vd på Blocket.

Bild 1 av 2 Pernilla Nissler är vd på Blocket. Foto: Patrik Linden Bild 2 av 2 David Halldén är vd på Elite hotels. Foto: Johanna Wahlström Bildspel

Samma dag som nyheten släpptes ringde telefonen på Elite Hotels för fullt. Redan första dygnet fick kedjan 400 intresseanmälningar.

– Det är långt mer än vad vi hade hoppats på. En del har flyttat in samma dag som vi släppte nyheten. På ett hotell klev en person in i receptionen och sa att den ville flytta in, säger David Halldén.

Priset skiljer sig åt beroende på vilket rum hyresgästen väljer. Dock ligger kostnaden mellan 7.995 och 16.995 kronor per månad. Det dyraste rummet är en juniorsvit. I hyran ingår bland annat städning.

Det är även möjligt för riskgrupper, såsom personer över 70, att hyra rum. Då bor endast riskgruppen på antigen våningsplanen eller på hotellet. Samma sak gäller sjukvårdspersonal. David Halldén tillägger att verksamheten har stärkt sina städrutiner efter coronautbrottet.

Även vissa passagerarfartyg har hakat på trenden. I Stadsgårdskajen ligger båten M/S Birger jarl. På Blocket hyr de ut sina hytter för ett pris mellan 5.900 och 9.900 kronor.

En annan aktör som har tänkt utanför boxen är kedjan Nordic choice hotels. Regeringen har uppmanat människor att arbeta hemifrån. Den som har svårt att koncentrera sig kan hyra ett hotellrum som kontor. Kostnaden ligger omkring 250 kronor per dag.

Jonas Siljhammar är vd på bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. Organisationen vänder sig till företag inom besöksnäringen.

Han understryker att alla hotell gör vad de kan för att motverka krisen. Trots det räcker inte initiativen. I dag är hotellbeläggningen mellan fem och tio procent i storstadsregionerna.

Den låga siffran kräver fler åtgärder än bara hotellens kreativa lösningar. Framför allt krävs det mer stöd från regeringen.

– Det blir som att sätta ett plåster på ett stort, blödande sår. Det är omöjligt att täcka upp för alla förluster och kostnader. Fler än 30 hotell har redan nu stängt, säger han.

