Huawei stämmer svenska staten

Stämningen, som den 21 januari registrerats hos International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID, uppmärksammades först av tankesmedjan Katalys som sedan tidningen ETC och SVT rapporterat om.

Bakgrunden är att Post- och Telestyrelsen (PTS) med bistånd från bland annat Säpo hösten 2020 beslöt att utestänga Huawei från den svenska auktionen av nya generationen telekomnät, 5G. Orsaken var säkerhetsskäl eftersom det inte kan uteslutas att Huawei har kopplingar till den kinesiska staten.

Huawei stämde då PTS men har förlorat i två rättsliga instanser.

Nu går alltså Huawei vidare med sina tidigare hot om att stämma den svenska staten, eftersom bolaget anser att Sverige bryter mot det investeringsskyddsavtal landet har med Kina, avtal som regleras av ICSID.

Redan för ett år sedan hotade Huawei, i brev till flera svenska ministrar, om att ta frågan till skiljedomstol, och att det handlar om åtminstone fem miljarder kronor i tappade intäkter för den kinesiska telekomjätten som även bannlysts i flera andra västländer, framför allt USA.

Läs mer:

Studio DN 7 maj 2021: Så blev Huaweis kronprinsessa Kanadas fånge