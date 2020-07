Hyresgäster ofta förlorare i striden om renoveringar

Umeå. Beskedet kom i en broschyr i brevlådan dagen före nyårsafton. Den damp ned på hallgolvet hos 87-åriga Margareta Lodin på nedre botten på Mariehemsvägen 37C.

Informationen i broschyren sa att de 188 lägenheterna i området i Umeå ska genomgå stambyte och omfattande renoveringar.

– Jag hoppas att jag inte behöver leva så länge att jag är med då, säger Margareta Lodin, stående i hallen i sin bostad.

Hyrorna kommer enligt Hyresgästföreningen att höjas med i snitt över 42 procent.

Många kommer att tvingas flytta eftersom de inte har råd att bo kvar.

– Man får panik med en hyra som ska bli nästan 3.000 kronor mer i månaden. Och så vill jag inte flytta mer i mitt liv, säger Margareta Lodin, som bott i området i nästan 40 år.

Hon trivs bra i sin lägenhet.

87-åriga Margareta Lodin vill inte flytta för renovering. Foto: Jonas Lindkvist

– Det var inte länge sedan förra ägaren bytte kyl och frys. Likadant var det med spisen, säger hon, förundrad över att den nya hyresvärden nu vill byta ut vitvarorna igen.

Hyresgästerna i området känner sig överkörda.

Redan i vintras tejpade de upp gula lappar i sina fönster där det står: Alla ska kunna bo kvar.

Lapparna syns på långt håll över gårdsplanerna – som om en fläckig farsot smittat husen. För medan coronapandemin spridit sig över världen har ett annat världsomfattande fenomen nått lägenheterna i Umeå.

Det brukar kallas renovräkning och går ut på att hyresvärden renoverar och höjer hyran så mycket att många av hyresgästerna inte har råd att bo kvar. Det pågår i omvärlden och det pågår i Sverige.

Spåren av företeelsen syns sedan länge i New York, San Francisco, Vancouver, Sydney, London, överallt där investerare söker en lönsam avkastning.

I Umeå ägs en del av beståndet i stadsdelen Mariehem sedan 2017 av Rikshem. Det är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, som sedan dess, enligt hyresgästerna, negligerat deras klagomål och krav på reparationer och underhåll.

Dragiga fönster, slitna fasader, skeva balkongdörrar – hyresgästerna har vant sig vid att telefonen plingar till efter ett klagomål med ett sms som säger att ärendet är avslutat, alltid innan det åtgärdats och riskerat att kosta bostadsbolaget pengar.

Hyresgäster har på egen hand fixat reparationer och målat om.

Jenny Lundberg i badrummet som renoverades bara för några år sedan, men som nu ska renoveras igen. Foto: Jonas Lindkvist

När Jenny Lundberg ville byta ut sin gamla vattenkran i köket sa Rikshem att det kostar 34 kronor i månaden i hyreshöjning.

Bostadsbolaget har, enligt vittnesmålen till DN, inte rört en fena i onödan.

Ingenting hände förrän den stora renoveringen presenterades i broschyren – ombyggnationen som ger bolaget den sökta värdeökningen på fastigheterna och punkt för punkt de uppräknade hyresintäkterna.

I januari kallades hyresgästerna till ett möte om renoveringarna. Det var en spänd sammankomst med upprörda känslor.

– Utanför möteslokalen stod tre ordningsvakter, som hindrade lokala medier från att komma in och intervjua mig och mina grannar, säger Isac Enetjärn, en av dem som organiserat hyresgästernas protester.

Från vänster Gerda Lundgren, Adrian Doxrot, Julia Palo Fängvall och Isac Enetjärn samlas runt matbordet hos Julia och Isac för att diskutera renoveringen. Foto: Jonas Lindkvist

På en punkt, tyckte hyresgästerna, behövdes verkligen en upprustning och det gällde de dragiga fönstren. Nya fönster skulle spara energi och bara innebära en dryg hundralapp i hyreshöjning.

Men det ansåg Rikshem inte behövdes.

Hyresgästerna misstänkte att det berodde på att åtgärden enligt det rådande poängsystemet inte ger hyresvärden rätt att höja hyran särskilt mycket.

Däremot ville bolaget riva ut allt in på bara betongen i badrummen och lägga in golvvärme, byta vitvaror och utföra en rad förändringar som motiverar hyreshöjning.

Där på mötet höll en av hyresgästerna ett brandtal.

Underhållet har varit eftersatt i lägenheterna på Mariehem i Umeå. Foto: Jonas Lindkvist

Hon hade klickat sig in på Rikshems hemsida och sett bolagets policymål om välfungerande och långsiktigt hållbarhetsarbete.

”Vi ska inom ramen för vår verksamhet bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling”, står det på Rikshems hemsida.

Hon tänkte på fönstren och golvvärmen.

– Hon sa ”Hur kan ni kalla det hållbart och energismart att inte byta ut de dragiga fönstren – som är det som verkligen behöver åtgärdas i lägenheterna – men sätta in golvvärme, som vi dessutom ska betala för eftersom det går på vår hushållsel?”, återberättar Isac Enetjärn några månader efter mötet.

Den lokala chefen på Rikshem kunde inte ge några klara svar. Han bombarderades av andra spörsmål. Och mötet avslutades i all hast.

● ● ●

Den pågående tvisten handlar ytterst om hur man ser på en hyreslägenhet. Är den först och främst ett hem och en rättighet? Eller är lägenheten en handelsvara?

Samuel Björklund vid Hyresgästföreningen i Umeå. Foto: Jonas Lindkvist

Det är Samuel Björklund vid Hyresgästföreningen i Umeå som ställer saken på sin spets.

Han har varit inblandad i ärendet med Rikshem och Mariehem och säger att Rikshem har dåligt rykte i Umeå på grund av hur bolaget bemöter sina hyresgäster.

– Hyresgäster ser något som är trasigt eller behöver renoveras, men bristerna åtgärdas inte. Och sen kommer bolaget med den stora renoveringen, och då kan hyran höjas, beskriver han fastighetsbolagets tillvägagångssätt.

Irritationen bland hyresgästerna i Umeå verkar inte vara en tillfällighet.

Å andra sidan har Rikshem också blivit prisbelönt.

Det har brustit i underhållet av fastigheterna och när hyresgästerna påpekat behovet har de ofta mötts med tystnad. Foto: Jonas Lindkvist

Rikshem tilldelades MSCI European Property Investment Awards för Sverige 2015 för att under åren 2012–2014 haft högst totalavkastning av svenska fastighetsbolag. Bolaget hade då redovisat en avkastning på cirka 10 procent på totalt kapital i snitt under tre år.

Åse Richard doktorerar vid Uppsala universitet på ämnet renovräkning: omständigheten då renoveringar och hyreshöjningar går hand i hand med hyresgäster som tvingas flytta på grund av de inte har råd att bo kvar.

Hon bodde själv i Gränby i Uppsala, där Rikshem redan 2012 fick utstå svidande kritik för att renovera och kraftigt höja hyrorna.

– I dag pågår renovräkning i städer över i stort sett hela Sverige. Det är verkligen en pågående skandal. Det finns kommunala bolag som renovräker, och stiftelser som renovräker. Vad som gör det speciellt med Rikshem är att det ägs av bolag som förvaltar våra allmänna pensionspengar, säger Åse Richard.

Rikshem ägs till hälften av statliga Fjärde AP-fonden och till den andra hälften av pensionsbolaget AMF, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO.

Fjärde AP-fonden skriver på sin hemsida att fonden vill bidra till en ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Pensionsfonderna söker en trygg, hög avkastning och på den punkten är investeringen lyckad.

Samtidigt står det att Fjärde AP-fonden tar ansvar som aktiv ägare.

En handfull av alla de hyresgäster som ställt sig bakom kritiken mot Rikshems renoveringar. Foto: Jonas Lindkvist

Den formuleringen fick Isac Enetjärn att skriva ett mejl till Etikrådet för de statliga AP-fonderna och ett till AMF. Han tycker inte ägandet är värdigt bolag med höga etiska mål, som ägs av statliga pensionspengar.

Svaren han fick, anser han, var påfallande lika dem som hyresgästerna i Gränby i Uppsala fick från Rikshems ägare redan för åtta år sedan.

Där står om löpande dialoger och löften om att hantera frågorna på ett sätt som står i samklang med ägarskapet, men eftersom fonderna inte är operativt involverade i verksamheten är de inte heller delaktiga i beslut som rör enskilda renoveringar.

Fjärde AP-fonden beklagar bristen i kommunikationen från Rikshems sida med hyresgästerna. Men någon förändring i hur de ser på fastighetsbolagets strategi att renovera till den grad att en stor andel av hyresgästerna inte har råd att bo kvar skymtas inte.

Det är märkligt, tycker Isac Enetjärn, eftersom ägarna har fått liknande klagomål om Rikshem 2012 och 2016.

– När det gäller AP-fondernas internationella investeringar i företag som handlar med vapen, ägnar sig åt miljöförstöring och att roffa åt sig mark finns det en debatt, men än så länge finns det ingen ljudlig diskussion om vad pensionsfonderna gör i Sveriges bostadsbransch, säger han.

Å ena sidan bidrar pensionsfonderna genom sitt ägande till att de allmänna pensionerna ökar när Rikshem gör goda affärer. Å den andra bidrar det drivna vinstintresset till att pensionärer i området riskerar att tvingas bort.

● ● ●

När Adrian Doxrot flyttade in med sin familj på Mariehem i höstas var väggarnas ytskikt slitna. Han tyckte att lägenheten behövde målas om och frågade om hyresvärden kunde göra det.

Adrian Doxrot och Emmi Nilsson tittar ut genom fönstret till familjens lägenhet som snart ska renoveras. Foto: Jonas Lindkvist

– Då sa Rikshem att de inte skulle renovera på fem år. Ville vi ha nymålat fick vi fixa det själva, och det gjorde vi. Två månader senare kom broschyren med beskedet om totalrenovering, ett beslut som de nu erkänt att de hade fattat redan förra sommaren. Vi känner oss lurade, säger Adrian Doxrot.

När renoveringen är klar kommer familjens lägenhet att ha en hyra på 12.000 kronor i månaden.

Till grund för vad lägenheten ska kosta ligger något som kallas för bruksvärdessystemet. Hyran ska avgöras utifrån ett bruksvärde.

Eftersom vanliga reparationer och underhållsarbete inte anses höja lägenheternas bruksvärde ger de inte rätt till hyreshöjningar. För hyresvärden är det desto intressantare att titta på listan över standardhöjande åtgärder som kan omsättas i höjda hyror.

Det är därför hela kök och gamla badrum gärna kastas ut och förses med kakel och klinker. Det är därför nästan alla nyrenoverade hyreslägenheter har elektriska handdukstorkar.

Stambytet, säger de flesta hyresgästerna i Umeå, kan de acceptera att det måste göras efter 50 år. Men de protesterar mot att hyresvärden inte låtit dem ha något inflytande i processen.

Hyresgästerna vill kunna välja nivå på renoveringen och få en lägre hyreshöjning. De vill att fullt fungerande vitvaror tas till vara. Framför allt pekar de på det bristande underhållet under åren som Rikshem ägt bostäderna.

Jenny Lundberg inpekterar de trasiga persiennerna i ett fönster Foto: Jonas Lindkvist

Har hyresgästerna inga rättigheter?

Jo, de kan vägra att godkänna renoveringen. Och det är vad den lokala hyresgästföreningen i Umeå rekommenderat de som bor i stadsdelen Mariehem att göra: skriv inte under!

Då går ärendet till hyresnämnden.

– Men där är lagstiftningen som den är, säger Samuel Björklund på Hyresgästföreningen. Hyresvärdens intresse vägs mot hyresgästernas. Och nästan alla domar går till fördel för hyresvärden. Det är väldigt svårt för hyresgäster att få rätt.

● ● ●

När det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone förra året sålde hela sitt bestånd i Sverige blev vinsten sex miljarder kronor. Ny köpare: det tyska riskkapitalbolaget Vonovia som övertog Blackstones andel i bostadsförvaltaren Hembla och sedan resten av bolaget.

Bostadsbrist och behov av renovering i det svenska miljonprogrammet drar till sig utländska företag. De köper helst slitna hyresrätter eftersom det svenska hyressystemet då hjälper dem att höja hyrorna.

Den ordningen lockar även svenska företag.

Reparationer och renoveringar har inte skett som de borde i fastigheterna, enligt hyresgästerna. Foto: Jonas Lindkvist

– De stora pengarna drar bolagen inte in på själva hyreshöjningarna. Men om de köper och sedan renoverar och höjer hyran, så stiger värdet på fastigheten när de säljer. Det är själva affärsidén, beskriver Åse Richard.

Bostadssituationen i Sverige, säger hon, har förändrats under en längre tid.

– På det storskaliga, kallhamrade sättet att vräka människor syns en skillnad efter en lag som kom 2011, allbolagen, då allmännyttan fick krav på sig att drivas affärsmässigt. Det hände samtidigt som behovet av underhåll i hyresbeståndet ökade.

Boverket fann i en rapport 2014 att 25 procent av hyresgästerna flyttade efter en omfattande renovering, mot 14 procent i en kontrollgrupp.

– I Sverige har vi kunnat tänka på vår hyrda bostad som vårt hem. Vi har haft något som heter besittningsrätt. Men nu kan en hyresgäst hamna i en väldigt utsatt situation. Och om man inte sitter säker i sin lägenhet så är man inte så kaxig när man riskerar att bli utkastad, säger Åse Richard.

Hon pekar på att det ägda boendet beviljades både rot- och ränteavdrag till en summa av 27 miljarder kronor 2019. Medan bidragen från staten för att renovera hyreshus inte kommer i närheten.

– Stambyte är kostsamt, men det kan inte komma som en överraskning för fastighetsbolagen. Och hyresgästerna har redan betalat för det på sin hyra. Så varför ska de betala det igen? säger hon.

För Gerda Lundgren, 87 år, medför renoveringen en hyreshöjning på runt 2.000 kronor i månaden. Foto: Jonas Lindkvist

När ärenden till slut hamnar i hyresnämnden för att hyresvärd och hyresgäster inte kommer överens om renoveringar går besluten i över 90 procent av fallen i värdens favör.

– I hyresnämnden står det att ingen hänsyn ska tas till den enskilde hyresgästen. Bara till vad hyresgästkollektivet generellt vill ha för standard i lägenheten. Det behöver inte ens gälla de som bor i området. Om värden säger: vi menar att hyresgäster generellt vill ha nya kök, så blir det så, säger Åse Richard.

Hon tar det som ett exempel på hyresgästens urholkade inflytande. Och påminner om en utredning av Agneta Börjesson (MP) 2017 som skulle stärka hyresgästens ställning.

Bland annat föreslogs att större hänsyn skulle tas till hyresgästens intressen vid prövningen om en ombyggnad ska tillåtas. Och att möjligheterna skulle förbättras att agera mot fastighetsägare som missköter förvaltningen.

– Det förslaget hade stärkt hyresgästen och fått till stånd mer sansade renoveringar, men rapporten har inte följts upp och ligger bara och samlar damm, säger Åse Richard.

Utredningen möttes även av omfattande kritik.

Assar Lindén, jurist vid Boverket, pekar på det djupt problematiska i om hyresnämnden tvingas säga nej till fastighetsägare som vill renovera gamla hus till modern standard.

– Det blir ett stort ingripande mot dem som fastighetsägare, säger han.

Han understryker att hyresnämnden har till uppgift att ifrågasätta lyxrenoveringar och omfattande förändringar.

– Om en lägenhet skulle få ändrad planlösning och hyresgästen bara ställs inför det beslutet. Eller om värden vill sätta in guldkranar. Då ska hyresnämnden fråga sig om det är rimligt, säger Assar Lindén.

När hyresgästerna ringt för att de ser behov av renoveringar och reparationer har fastighetsbolaget Rikshem sällan hörsammat dem. Foto: Jonas Lindkvist

Han tycker att det går att argumentera för att fastighetsägarna ligger på rätt nivå i renoveringarna.

– Det är därför som renoveringarna går igenom i hyresnämnden så gott som hela tiden, säger han.

● ● ●

I mitten av juni damp ny information ned från Rikshem hos hyresgästerna i Umeå. Bolaget hade i fem månader hårdnackat vägrat byta ut de dragiga fönstren, ”i syfte att hålla nere hyrorna”. ”Fönstren kommer nu ändå att bytas i samband med renoveringen…”, sa meddelandet den här gången.

– De har säkert ändrat sig för att de fått så hård kritik. Och för att det inte går att förena med deras hållbarhetsprofil, säger Isac Enetjärn.

127 kronor kostar de nya fönstren per månad, en småsak kan tyckas jämfört med totalt runt 3.000 kronor i snitt per lägenhet i allmän hyreshöjning. Rabatt ges på 127 kronor i månaden under fem år av fastighetsbolaget, ”för att fönsterbytets effekt på hyreshöjningen ska vara så liten som möjligt”.

– Vår kritik kvarstår, säger Isac Enetjärn.

– Rikshem har i princip inte hörsammat några av våra önskemål för att alla ska kunna bo kvar. Det här har varit som att tala med en vägg. För min och min sambos del betyder det att, även om vi har råd att bo kvar, så vill vi inte bo kvar hos en hyresvärd som fullständigt negligerat oss.

