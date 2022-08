I dag betalar Norge 20 gånger mer än Sverige för strömmen

I veckan har elpriset i Norges västra och östra elområden slagit nya rekord. På torsdagen minskade elpriset något, men var inte i närheten av de svenska prisnivåerna.

Norge är likt Sverige indelat i olika elprisområden. I landets två norra elområden har strömmen varit relativt billig, och kostar runt 1,5 öre svenska kronor per kilowattimme på fredagen. Det visar den nordiska elbörsen Nordpools prognos. I Sveriges två nordliga elområden kostar en kilowattimme i genomsnitt ungefär 17 öre.

Men i Norges sydligare områden är elen betydligt dyrare. Där finns tre elområden och på fredagen ligger priset i genomsnitt på mellan 2,5 och 3,6 kronor per kilowattimme. Motsvarande pris i Sveriges två södra elområden är just under 18 öre per kilowattimme.

Med andra ord kommer priset för en person som bor i Kristansand i Norge, som tillhör det elområde som kommer ha det dyraste priset på fredagen, betala 20 gånger så mycket för sin el än någon som bor i Stockholm.

Norska Nettavisen skriver att Norge på fredagen väntas exportera över 40 gigawattimmar el till Danmark och Tyskland, samtidigt som åtta gigawattimmar importeras från England.

Redan i mitten av juli rapporterade NRK om de höga elpriserna i landet. Då var strömmen 50 gånger dyrare i Oslo jämfört med Stockholm, och elen hade bara varit billigare i den norska huvudstaden en enda månad under det senaste året.

– Sverige har en god överföringskapacitet mellan norr och söder. Dessutom har de mycket vindkraft, som pressar ned priserna, sade elanalytikern Lene Hagen då.

