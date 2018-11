– Vill du verkligen behöva ha med två personer in på toaletten? säger Mats Sundbom, vd äldreboendekonceptet Silver Life och demonstrerar den höj- och sänkbara sitsen.

Den är av japansk modell, förklarar han. I duschutrymmet intill står den moderata välfärdsentreprenören och pr-veteranen Peje Emilsson, iklädd rutig kavaj och en röd näsduk i bröstfickan.

Graninge stiftsgård intill Baggensfjärden öster om Stockholm användes tidigare för konfirmationsläger. När bygget står klart ska det bli en plats där äldre kan åldras med stil. Ett rum med ljusterapi inrett som en skärgårdsstrand, träningsmöjligheter och spa med ångbastu är några av bekvämligheterna. Matsalen där gästerna har utsikt över fjärden ska servera mat som gör att även personer utanför boendet vill komma dit för att äta. Läkare ska finnas på plats och den senaste tekniken användas för att minska belastning hos personalen och göra det lättare för de äldre att ta hand om sig själva. Sängarna innehåller vågar, som kan känna av tecken på vissa sjukdomar.

– Här ska man kunna gå från ”go go”, till ”slow go” till ”no go”, säger Peje Emilsson och syftar på att det går att bo här i olika stadier på ålderns höst.

I området byggs seniorlägenheter och vård- och omsorgsboenden. Idén till projektet fick Peje Emilsson när han fick hem ett brev från Socialstyrelsen med texten ”om du dör”.

– Jag började fundera över det där. Om? När, borde det ha varit, säger Peje Emilsson.

Han ligger bakom både pr-byrån Kreab och Kunskapsskolan och är nu grundare, styrelseordförande och största ägare i Silver Life.

– När jag åkte runt för att titta på olika äldreboenden upptäckte jag att det var otroligt standardiserat. Det togs inte hänsyn till människors olika behov och intressen, säger Peje Emilsson.

I modellägenheten, uppbyggd som en vårdbostad, konstaterar han att alla rullstolar ser så tråkiga ut. Ny affärsidé? Kanske. Det skulle ju lira bra med verksamheten, säger han.

Silver Lifes äldreboenden har fått kritik för att endast vara till för pensionärer med pengar. Den totala kostnaden för vård- och omsorgsboendet är 75.000 kronor per månad. Boendetypen är till för äldre som behöver tillgång till hjälp dygnets alla timmar. Det mesta, omkring 60.000 kronor, finansieras av skattepengar. Egenavgiften är 15.600 kronor per månad. I det ingår mat, hyra och den delen av omsorgskostnaden som ska betalas till kommunen. För att få en plats krävs biståndsbeslut.

– Egentligen är det ingen större prisskillnad mot andra boenden. Det som varierar är inte vem som levererar utan hur nybyggt det är, säger Mats Sundbom.

Snittpriset på seniorlägenheterna är 55.000 kronor per kvadratmeter. Som exempel kostar en tvårummare på 56 kvadratmeter 3,1 miljoner kronor och med en avgift på 3.200 kronor per månad.

I juli 2018 fick svenska pensionärer i genomsnitt 12.400 kronor per månad i allmän pension före skatt, enligt Pensionsmyndigheten. Den totala genomsnittliga pensionen år 2016 var 17.400 kronor per månad, enligt siffror från SCB som baseras på deklarationen. Därmed finns en eftersläpning i statistiken. Kvinnors pensioner var betydligt lägre än männens, med ett genomsnitt på 14.300 kronor per månad mot männens 21.100 kronor.

Både Peje Emilsson och Mats Sundbom står i Silver Lifes kö. Konceptet riktar sig till svensk medelklass, säger de. Marknaden är stor. Omkring 530.000 av pensionärerna, vilket motsvarar 26 procent av gruppen, får ut över 20.000 kronor efter skatt, enligt Pensionsmyndigheten.

De kommande åren ska boenden öppna på fler platser i Stockholm: i Täby, Upplands Väsby och på sikt även på Lidingö.

– Vi tror att det kan bli hur stort som helst. Det finns en äldre grupp med mer resurser än tidigare, säger Peje Emilsson.

Finns det risk att den här typen av boenden ökar klasskillnader?

– Det finns en grupp som inte har råd och personligen tycker jag att man bör se över hur det går att förbättra situationen för fattigpensionärer. Men det är en annan fråga, säger Peje Emilsson.

Fakta. Peje Emilsson Gör: Grundare, styrelseordförande och största ägare i Silver Life. Han har även grundat pr-byrån Kreab och Kunskapsskolan. Peje Emilsson har mångårigt engagemang i Moderaterna. Ålder: 72 Mats Sundbom Gör: Vd för Silver Life. Styrelseordförande för Rönnberg & Mattson Bygg AB och affärssystemsbolaget Saps Management. Tidigare vd och styrelseordförande för säkerhetsföretaget Addici. Ålder: 62 I Silver Lifes styrelse sitter även Svenskt Näringslivs tidigare ordförande Leif Östling. Han lämnade uppdraget i spåren av Paradisläckan och sitt ”Vad fan får jag för pengarna?”– uttalande i SVT:s Uppdrag granskning. Visa mer