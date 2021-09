Icas vd kritiserar ny lag: Vi tycker att Sverige gått för långt

Per Strömberg har valt en av matjättens flaggskeppsbutiker som mötesplats, Ica Kvantum Liljeholmen i sydvästra Stockholm. En exklusiv, välsorterad och lönsam butik med långtgående hållbarhetstänk. Ica:s ambition är noll egna utsläpp och ett halverat klimatavtryck i kundernas inköp till 2030.

Ica-gruppen har klarat sig genom pandemin med ökande omsättning och vinst, men nu kan det komma en ny utmaning. Snackisen i branschen i höst är den nya lag som ska skydda framför allt små livsmedelsproducenter från ojusta affärsmetoder från matjättar som Ica, Axfood, Coop.

Med lagen (se faktaruta) kan Konkurrensverket efter en anmälan om ”otillbörlig påverkan” göra ”razzior”, förhöra folk och utdöma sanktionsavgifter på mångmiljonbelopp. Det handlar bland annat om hur fort handlarna ska betala för varorna, hur sent leveranser får avbokas och om att ingen ska behöva skriva på avtal under påtryckning.

Fakta. Vandraren som valde ny väg Per Strömberg, vd Ica-gruppen Ålder: 57 Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet Karriär: 24 år på leverantörsföretag till handeln – bland annat vd för Lantmännen, Kraft Foods i Sverige och Danmark, ansvarig för strategi- och affärsutveckling i Europa på Kraft Foods. Sedan 2012 vd för Ica-gruppen. Familj: Fru och två döttrar. Bor: Utanför Stockholm. Fritidsintressen: Matlagning, vandring, skidåkning och umgås med vänner. Visa mer

DN granskade marknaden förra hösten och vintern, när lagen höll på att förberedas. Ica är den överlägset största aktören och fick hård kritik från livsmedelsföretag som kände sig överkörda.

Per Strömberg är inte helt nöjd med den nya lagen, som är en följd av ett EU-direktiv:

– Sverige har överimplementerat direktivet, gått längre än vad som krävs. Nu gynnar det inte bara mindre producenter, vilket var grundtanken, utan också multinationella jättar som Coca-Cola och Nestlé. Det är helt orimligt, de behöver inte skyddas mot oss.

Och han låter säker när han säger:

– Vår generella bild är att vi jobbar efter det här redan i dag. Så det kommer inte att innebära några stora förändringar. Enskilda saker kanske vi får titta på och korrigera när vi ser hur Konkurrensverket tolkar reglerna.

Butikschefen Tobias Nilsson visar Per Strömberg de så kallade miljöpåsar med bland annat kantstötta grönsaker som säljs till reducerat pris. Foto: Jonas Lindkvist

En viktig förändring med lagen är att den kräver att köparen betalar sina leverantörer inom 30 dagar. Många livsmedelsproducenter har klagat på sena betalningar; de får så att säga får agera bank till de stora livsmedelsjättarna.

– Vi har länge inom Ica Sverige använt oss av 30 dagar, jag kan inte svara för alla de 1 250 enskilda handlarna, som bestämmer själva var de köper sina varor. Men 75 procent av deras sortiment köps från Icas grossistorganisation.

I det nya regelverket får inte heller de svenska matkedjorna ensidigt kräva att livsmedelsföretagen ska betala för försäljningskostnader som skyltning, för varor som blivit dåliga efter att de kommit till butiken eller för exempelvis Icas reklam.

Följer ni alltså redan dessa regler?

– Jag kan inte svara på exakt varje område hur det ser ut, men vi kommer såklart att följa de regler som finns.

Reklambladen, som delas ut i hela landet varje vecka, är en stor intäktskälla för Ica, eftersom annonsörerna får betala för medverkan. DN har tidigare berättat om producenter som känt sig tvungna att delta i marknadsföringsaktiviteter, trots att de inte sällan gick back på dem.

– Som jag ser det handlar det om att göra ett avtal mellan två parter som båda är nöjda med. Min bild är inte att det här är något som man tvingats in i, utan att det är något som man gjort upp gemensamt.

Ett kaloririkt inslag i Icas hållbarhetsarbete: Gårdagens croissanter blir bakelser i egna konditoriet. Foto: Jonas Lindkvist

Kommer ni att kunna fortsätta med annonsbladen och Ica-Stig, där annonsörerna betalar för det han håller upp?

– Vi har ju också en kostnad för att göra reklambladen och Ica-Stig. Så det är naturligt att de som vill visa upp sina produkter i de kanalerna kommer att vara med och finansiera en del av det. Jag ser inget konstigt i det, och vi räknar absolut med att kunna fortsätta med det.

Kommer de nya lagkraven att försämra er lönsamhet?

– Det bedömer vi inte, men det är möjligt att det skapar en något annorlunda förhandlingssituation mot stora multinationella bolag.

En del leverantörer verkar oroade över att Ica kommer att sänka priserna till dem för att behålla er egen lönsamhet. Hur befogad är den oron?

– Vad vi får för priser är alltid ett resultat av förhandlingar. Vi har ett ansvar att ge Ica-handlarna så bra priser som möjligt. Mot mindre lokala leverantörer tar vi ett särskilt ansvar men de största volymerna köper vi från multinationella bolag och då är det förstås tuffa förhandlingar.

Per Strömberg om... …att få folk att äta hälsosammare: ”Vi vet genom våra kunddata att vår genomsnittskund äter 360 gram frukt och grönt per dag, Livsmedelsverket rekommenderar 500 gram. Vi ser att pandemin fick folk att tänka mer på hälsan, för oss innebär det att styra mot mer växtbaserade livsmedel. Det kommer också att hjälpa oss i vårt mål att halvera kundernas klimatavtryck till 2030.” …om att drabbas av en attack som den mot Coop: ” Inom Ica använder vi inte det fjärrstyrningssystem som orsakade problemen för Coop. Vi har satsat enormt mycket resurser för att skapa ett robust system och utbilda personalen. Vi har ett starkt skydd men inget företag vågar säga att man inte kan utsättas för ett stort haveri. Vi utsätts trots allt för tusentals attacker varje dag, de allra flesta är inte allvarliga.” …att expandera utomlands: ”Vi vill behålla fokus på vår geografiska närhet. Vi finns ju med Rimi i de tre baltiska länderna, vi drog oss ur Norge för att det var olönsamt och marknaderna i Finland och Danmark är väldigt låsta. Det finns ingen aktör till salu, som är tillräckligt attraktiv. Och skalfördelarna med internationell dagligvaruhandel är väldigt små - de brittiska och franska jättarna har dragit sig tillbaka.” Visa mer

Ica har tagit allt större plats i svenskarnas liv. Dagligvaruhandeln har kompletterats med försäkringar, banktjänster och apotek.

Apoteket Hjärtat är i dag marknadsledande i Sverige. Icas bank blev i ett slag 35 procent större i vintras, när man köpte över 350 000 kunder från Forex. Och den som har skoskav efter shoppingrundan kan få vård i en av de 20 kliniker som finns intill butikerna i de större städerna. De ingår numera i digitalvårdsföretaget Min doktor, där Ica är delägare.

”Vi ska satsa ännu mer på livsmedel från växtriket för att klara hälsorekommendationerna”, säger Per Strömberg, vd för Ica-gruppen. Foto: Jonas Lindkvist

– Vi vill ju göra det så enkelt för våra kunder som möjligt, detta är ännu ett steg in i hälsosektorn. Klinikerna är under utbyggnad så verksamheten är inte lönsam ännu, men vi räknar med att ha uppemot 70 kliniker inom de närmaste åren, säger Per Strömberg.

Ica-gruppen stora bredd skapar stora mängder kunddata, som kan samköras och användas för att öka försäljningen. Per Strömberg ser det som ett allt viktigare verktyg.

– Men här finns ju tydliga regler, vi är väldigt försiktiga med att blanda ihop apoteks- och livsmedelserbjudanden.

Om du har en hundförsäkring hos er, kan man få rabatter på hundmat?

– Absolut, det har vi testat, det gillar kunderna. Men erbjudanden som kan innebär obehagliga kopplingar – där vill vi inte vara.

”Med utvecklingen mot att vi säljer allt mer färdigrätter kan man ju säga att vi konkurrerar allt mer med restaurangbranschen

Enligt dagligvaruhandelns organisationer har Ica omkring 54 procent av marknaden, Ica använder sig i stället av SCB-statistik. Då, när man också tar in livsmedel som säljs på bensinmackar och i kiosker, blir siffran 36 procent.

– Och med utvecklingen mot att vi säljer allt mer färdigrätter kan man ju säga att vi konkurrerar allt mer med restaurangbranschen, säger Per Strömberg.

Hur man än mäter är ju Ica-gruppen en dominant spelare. Har ni därmed ett större samhällsansvar?

– Ja, och vi visar det på flera sätt. Vi jobbar väldigt nära LRF för att diskutera hur vi kan utveckla svenskt jordbruk och därmed den svenska livsmedelsproduktionen. Jag vågar påstå att få andra företag har en så avancerad hållbarhetspolicy och vi jobbar med en en rad områden som är kopplade till folkhälsan.

Ica dominerar svensk matförsäljning Börsnoterade Ica-gruppen hade i fjol en omsättning på 126 miljarder kronor. Företaget består av följande affärssegment: Ica Sverige - grossistverksamhet + affärstödjande verksamhet för butikerna. De 1 250 handlarna köper 75 procent av sina produkter från Ica Sverige. Rimi Baltic - detaljhandel i Estland, Lettland och Litauen. Apotek Hjärtat - landets största apotekskedja Ica-banken - finansiella tjänster och försäkringar Ica fastigheter. Visa mer

De 1 250 Ica-handlarna över hela landet driver sina egna butiker, och tjänar enligt DN:s kartläggning i många fall rikligt med pengar varje år. Handlarna har avtal med Ica Sverige om varuinköp, försäljning marknadsföring och it-system.

Och det är den svenska dagligvaruhandeln som är kärnan, den svarade för drygt 70 procent av Ica-gruppens fjolårsomsättning på 126 miljarder. Pandemiåret 2020 var ett bra år för gruppen, och även första halvan av 2021 har gått bra. Men aktien har straffats på börsen, med 11 procent det senaste året.

En orsak är att konkurrensen både om e-handel och i fysiska butiker har ökat och förväntas bli ännu starkare. Enligt branschtidningen Dagligvarunytt mullrar det också bland Ica-handlarna - bland annat för att lågpriskedjor som Willys och Lidl tär på Icas marknadsandelar. Häromveckan fick vd:n i Ica-handlarnas förbund, Fredrik Hägglund, sparken.

Per Strömberg svarar de oroliga handlarna genom att hävda att kunderna vill ha prisvärda varor men också det personliga bemötandet, bra lägen, ett lokalproducerat och hållbart sortiment.

– Det är förmågan att erbjuda hela den mixen som gör Ica till marknadsledare. Vi tappade marginellt marknadsandelar under pandemin och i år har vi hittills utvecklats ungefär som marknaden. När kunderna nu börjar återvända till butikerna i kombination med våra digitala affärer så tycker jag vi har en mycket stark position för framtiden”.

Fakta. En lag mot oschysta affärsmetoder ”Lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter” är en svensk anpassning till direktivet om UTP (Unfair Trading Practices). Lagen börjar gälla den 1 november och omfattar köpare med en omsättning på minst 2 miljoner euro per år. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och får förelägga företag att få ta del av kommunikation, förhöra ansvariga, inspektera lokaler och också utdöma en sanktionsavgift på max 1 procent av företagets omsättning. Lagens svarta lista förbjuder bland annat helt följande metoder: *Att betala senare än 30 dagar *Att avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar *Att kräva betalt för varor som går sönder i butiken * Att hota med kommersiella repressalier mot leverantör Lagens grå lista förbjuder bland annat följande saker om de inte avtalats: * Att returnera osålda varor utan att betala för dem * Att kräva betalning för att varorna ska skyltas i butiken * Att kräva betalt för köparens marknadsföring Visa mer

Läs också: Nu skruvas lagen åt mot matkedjornas affärsmetoder

Ica-reklam betalas av leverantörerna