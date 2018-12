Vintagebutiker har en särskild doft. Den kan beskrivas som ljuvlig, hemtrevlig eller som unken beroende på vem man frågar. En vanesak? Troligtvis. Det gäller förmodligen även för de oändliga mängder plagg och skor som vanligtvis finns i butikerna. Vi ska återkomma till det.

När klimatmötet i Katowice inleds är det inte årets julklapp – det återvunna plagget – som toppar dagordningen men de båda företeelserna säger något om vår tid. Jordens resurser är begränsade, samtidigt fortsätter konsumtionen att öka. Bara vid årets Black Friday handlade svenskarna för 6,7 miljarder kronor, enligt Postnord.

Med sommarens bränder och IPCC-rapporten som lyfte vikten av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader växte ett nytt sorts engagemang för klimatfrågan. När analysföretaget Kairos Future på fredagen höll ett seminarium om vart vindarna väntas blåsa under år 2019 återkom hållbarhet som tema under flera kategorier.

Över hälften av utsläppen sker under tillverkning och transport innan plagget hamnar i garderoben, skriver DN:s Ida Yttergren.

Tillverkningen av kläder och skor står globalt för åtta procent av utsläppen av växthusgaser, enligt Quantis-rapporten Measuring Fashion 2018. I snitt uppgår konsumtionen av textil i Sverige till 14 kilo per person om året. Mellan år 2000 och 2017 ökade svenskarnas utsläpp från konsumtionen med 27 procent. Det framgår i en ny rapport från Swerea IVF, som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Över hälften av utsläppen sker under tillverkning och transport innan plagget hamnar i garderoben. Dessutom är miljöpåverkan stor från den vattenanvändning och de kemikalier som används vid tillverkningen. Naturskyddsföreningen skriver om hur det bland textilfabrikerna i Bangladesh talas om hur vattendragen skiftar färg efter modesäsongens trendnyanser och i jeanshuvudstaden Xintang i Kina blir invånarna sjuka av föroreningar.

Den cirkulära ekonomin växer så det knakar och ett effektivt sätt att minska klädernas miljö- och klimatpåverkan är att ge dem ett längre liv. Utöver fysiska butiker finns en uppsjö av digitala tjänster där det går att skicka in kläder på lagning eller byta med eller köpa av andra.

Som en betydligt mindre rutinerad vintageshoppare än Emma Sundh bestämde jag mig i höstas för att satsa på att det mesta jag tillför till garderoben nu ska vara vintage. Doften i butikerna har jag inte (längre) problem med, däremot efterfrågar jag färre plagg för att slippa lägga timmar på att rota fram ett par välsittande byxor. För att klä sig fint är roligt men att shoppa är dötrist.

