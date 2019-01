1. Är det några överraskningar i rapporten?

H&M:s nya logistiksystem som ska snabba på leveranserna kostade pengar under kvartalet. Det påverkade resultatet, som blev svagare än i fjol. Den omställningsprocess som det länge talats om gavs en extra skjuts och därmed meddelar modekedjan att man tagit ytterligare ett kliv framåt i det arbete som fortgår när kunderna köper allt mer på nätet.

Tre nya logistikcenter med en yta på totalt 230.000 kvadratmete öppnade under kvartalet. Vidare framgår att företaget behåller utdelningen på samma nivå som innan med 9:75 kronor per aktie.

2. Hur står det till med H&M:s stora lager av osålda varor?

Den långa perioden av svag försäljning har fått H&M:s lager att växa. Under hösten fortsatte trenden. Varulagret utökades med ytterligare 10 procent i lokala valutor och är nu värt närmare 38 miljarder kronor. Samtidigt uppger bolaget att de varor som finns kvar är en bättre ”mix” än tidigare. Därför räknar man med att reorna kommer att minska.

3. Hur går det för H&M:s försäljning?

Försäljningssiffrorna var kända sedan tidigare men vad som kan sägas är att H&M sakta men säkert tycks ha fått igång försäljningen igen, samtidigt som det fortfarande är långt kvar till målet på 10-15 procent om året.

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 6 procent i lokala valutor jämfört med förra årets visserligen mycket svaga försäljning. Vad som fortsätter gå bra är försäljningen på nätet, som ökade med 24 procent under kvartalet. E-handeln står nu för 14,5 procent av klädkedjans totala försäljning. Samtidigt meddelar modekedjan att 175 nya fysiska butiker planeras under 2019, där närmare hälften ska vara inom de nyare varumärkena.