Ida Yttergren: Vi lär få se mer av det cirkulära modet

Snabbmodet – fast fashion – har fått kritik för att bara uppmuntra konsumtion av kläder som endast är moderna en kort period och sedan slängs. Men nu ska branschen arbeta för att det ska bli ändring. Det lovar 32 modeaktörer, däribland H&M, Zara-ägaren Inditex, Nike, Chanel och Adidas. Överenskommelsen undertecknades på fredagen inför helgens G7-möte. Initiativtagare var Gucci-ägaren Kering, på uppdrag av den franska presidenten Emanuel Macron.

I en rapport från välgörenhetsorganisationen MacArthur's Foundation kommer klädindustrin år 2050 att stå för 25 procent av de globala utsläppen om inget förändras. Trots satsningar på insamlingslådor är det bara en procent av textilierna som återvinns, enligt rapporten. H&M och Nike var delfinansiärer till rapporten.

Detta är en i raden av initiativ som på senare tid skett inom branschen. Under sommaren meddelades att modeveckan i Stockholm ställs in, delvis på grund av att branschen inte anses ha ställt om tillräckligt mot mer hållbara affärsmodeller. Dessutom gick H&M i veckan ut med nyheten om att en tjänst för uthyrning av kläder lanseras för medlemmar under hösten. Klädvård och skrädderitjänster är andra satsningar från klädjätten som tar klivet bort mot slit- och slängkulturen. Det finns anledning att vänta sig fler varianter på det så kallade cirkulära modet.

Men det är inget renodlat välgörenhetsarbete klädbolagen ägnar sig åt. De är trots allt affärsverksamheter som måste vara lönsamma för att fortsätta existera. De senaste åren har svenska snabbmodeskedjor som Kappahl, Lindex, MQ och H&M alla gått på knäna. De tidigare satta försäljningsmålen har varit långt ifrån de siffror de kunnat presentera vid kvartalsrapporterna. Utöver ökad konkurrens till följd av e-handeln har det skett ett skifte i kundernas beteende, där andra intressen har tagit en större del av konsumenternas tid och pengar. Det ökade intresset för hållbarhet och second hand-mode tvingar klädjättarna att hitta nya sätt att tjäna pengar.

Samtidigt som klädföretagen gärna kommunicerar sina hållbarhetsmål är det ett spindelnät av underleverantörer som gör det komplicerat att kontrollera processen till fullo. I BBC-dokumentären ”Modeindustrins smutsiga baksida”, som visas på SVT, berättar den brittiska reportern Stacey Dooley om hur textilfabriker som tillverkar kläder till de stora modejättarna släpper ut bly, arsenik och kvicksilver i vattendrag i Indonesien. Ämnena kan enligt den intervjuade lokala forskaren bland annat påverka barnen i närområdets hjärnor genom att bland annat sänka deras intelligens.

Men med de nya löftena väcks förhoppningen om att affärsmodellerna kan ändras i grunden, och därmed minska modeindustrins miljö- och klimatpåverkan. Det har länge talats om e-handelskiftet inom modebranschen, kanske är det nu dags för att på allvar göra ett hållbarhetsskifte.

